Leserfotos Eisige Kälte über das Wochenende: Schicken Sie uns Ihre besten Bilder Am Wochenende bleibt es vielerorts eis kalt, bevor es in der kommenden Woche etwas angenehmer wird. Ob Eiszapfen, winterliche Landschaft oder Panorama: Wir freuen uns auf Fotos auf online@chmedia.ch

Leserfoto: Monika Müller

(az)

Eisige Temperaturen und eine frostige Bise: So präsentierte sich das Wetter in den letzten Tagen im Aargau. Auch für die kommenden Tage sieht die Prognose ähnlich aus. Bis über das Wochenende hinaus ist keine grosse Wetteränderung in Sicht – es begleitet uns eine eisige Kälte und es bleibt abwechselnd bewölkt mit etwas Sonnenschein.

Dank der kalten Temperaturen entstehen schöne Fotos, wie etwa obiges Leserfoto, das ein «Kunstwerk» der eisigen Bise zeigt.

Wir freuen uns, wenn Sie uns auch Ihre Fotos per E-Mail auf online@chmedia.ch schicken. Schreiben Sie bitte Ort und Datum der Aufnahme dazu. Die AZ publiziert die Bilder über das Wochenende online und veröffentliche eine Zusammenstellung der schönsten Fotos am Montag.