Gemeinhin ist für die Reise, die Markus Walther angetreten hat, keine Rückfahrkarte erhältlich. Bei einem Verkehrsunfall wurde er jäh in den Zustand post mortem versetzt. Doch noch ist nicht entschieden, ob ihn am Ende seiner finalen Reise himmlische Freuden oder höllische Martern erwarten.

Bei einem Zwischenstopp irgendwo im Nirgendwo machen ihm Frau Düvell und Herr Engelen nicht ein unmoralisches, vielmehr ein hochmoralisches Angebot. Markus Walther darf ins Leben zurückkehren. Gelingt es ihm fortan, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu sagen, ist ihm ein Wolkenplatz mit Harfenbeschallung gewiss.

Mit der Komödie «Irgendwo im Nirgendwo» präsentiert die Theatergruppe Seon ein heiteres und lebhaftes Stück über einen ziemlich armen Tropf, der beim Versuch, alles richtig zu machen, alles durcheinanderbringt. Denn kaum hat Markus Walther wieder festen Boden unter den Füssen, steht sein Antrittsbesuch bei der Familie seiner Freundin Katrin an. Und sein Wahrheitsdrang sorgt für grösste zwischenmenschliche Verwerfungen.

Erster Kontakt im Hauskurs

Wie bereits in früheren Jahren zählt die Theatergruppe bei ihrer neusten Produktion auf die Unterstützung einer professionellen Regie. Kerstin Schult leitet in Olten einen Theaterverein und eine Schauspielschule und seit 15 Jahren arbeitet sie mit verschiedenen Laientheatern zusammen.

Das Seoner Ensemble kennt Schult seit sie vor zwei Jahren für einen zweitägigen Theater-Hauskurs engagiert wurde. Das Angebot, die Regie im Stück «Irgendwo im Nirgendwo» zu übernehmen, hat sie gerne angenommen. «Ich fand die Truppe aus Seon ganz toll und auch die Chemie zwischen uns hat gestimmt.»

Wie viel Freude die Zusammenarbeit der Regisseurin und dem Laienensemble macht, wird bei einem Probebesuch innert Minuten deutlich. Auf und neben der Bühne wird bemerkenswert viel gelacht.

«Es ist mir sehr wichtig, dass die Schauspieler Spass haben an der Probearbeit», sagt Kerstin Schult. Gleichzeitig arbeitet sie akribisch an einzelnen Auftritten der Darsteller und lässt Szenen so oft wiederholen, bis Timing, Gestik und Aussprache perfekt passen.

Letzte Pointe verwirrt

«Mein Ziel ist es, das Handwerk des Ensembles zu verfeinern. Die Schauspieler sollen aber auch ihren eigenen Charakter einbringen können. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man ihnen alles vorzeigt», erklärt die Regisseurin.

Für das Seoner Ensemble sei die Arbeit mit Kerstin Schult eine grosse Herausforderung, sagt Jeannette Huggenberger, die Präsidentin der Theatergruppe. «Wir können wirklich viel von ihrer Leitung profitieren, für uns handelt es sich gewissermassen um eine Weiterbildung.»

Auf der Bühne macht derweil auch Markus Walther, der wahrheitsgetriebene Protagonist des Theaterstücks, viele neue, zumindest für das anwesende Publikum äusserst amüsante Erfahrungen. Und, so viel sei bereits verraten: Eine letzte Pointe stellt das ganze Schauspiel noch einmal von den Füssen auf den Kopf.

Die Theatergruppe Seon spielt «Irgendwo im Nirgendwo» in der Turnhalle Seon am 28. Oktober um 14 und 20 Uhr, am 1., 3. und 4. November um 20 Uhr sowie am 5. November um 14 Uhr.