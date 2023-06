Zwischenruf Schuld ist nicht der Lehrplan 21: Regierungsrat entschuldigt sich für Rechtschreibfehler Landammann Jean-Pierre Gallati hat ein Geschenk mitgebracht ans Dorffest «850 Jahre Meisterschwanden» – und sich im grossen Festzelt gleich auch entschuldigt.

Landammann Jean-Pierre Gallati überreicht Gemeindepräsident Ueli Haller (links) die Plakette. Bild: mhu

Zum Auftakt des zweitägigen Dorffests «850 Jahre Meisterschwanden» überbrachte Landammann Jean-Pierre Gallati die Grüsse des Regierungsrats. Zur Gratulation gehöre das traditionelle Geschenk, hielt er in seiner launigen kurzen Ansprache fest. Er stellte einen finanziellen Beitrag in Aussicht zur geplanten Aufwertung des Flücken-Quartiers. Symbolisch überreichte er Gemeindepräsident Ueli Haller eine Plakette.

Auf dieser, räumte der Landammann ein, habe sich leider ein Rechtschreibfehler eingeschlichen. Tatsächlich stand da «850 Jahre Meisterschwanden – Regierungsrat des Kanton Aargau». Es fehlte also, für das Publikum vor der Bühne im grossen Festzelt zu sehen, das Genitiv-S. «Dafür möchte ich mich entschuldigen», sagte Gallati. Es soll ihm aber niemand den Vorwurf machen, dieser Schreibfehler sei auf den Lehrplan 21 zurückzuführen, fügte er mit einem Schmunzeln an. Denn diejenige Person, die für die Plakette verantwortlich war, sei schon früher in die Schule gegangen. (mhu)