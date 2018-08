Nächste Woche beginnt auf der Baustelle rund um den A1-Zubringer in Lenzburg die Bauphase 2. Bis jetzt konnte der Verkehr noch unbehelligt neben den Arbeitern dahinfliessen; doch nächste Woche ist damit Schluss. Dann wird die Hauptachse ins Freiamt, die Hendschikerstrasse, ab dem Parkhaus der Berufsschule bis zur Neuhof-Kreuzung gesperrt. Das hat einschneidende Konsequenzen.

Der Verkehr ins und aus dem Bünztal kann nicht mehr geradeaus über die Neuhof-Kreuzung fahren, sondern wird U-förmig via Knoten Lindfeld, Knoten Gexi und die neu gebaute Spange Hornerfeld umgeleitet. Das dürfte die Strecke Lenzburg-Hendschiken um bis zu zehn Minuten verlängern. Vorausgesetzt, dass alles reibungslos funktioniert. «Die Umleitung ist ein komplizierter Prozess», sagt Armin Rauchenstein, Projektleiter der Mega-Baustelle. Für die Umleitung werden vier provisorische Lichtsignalanlagen installiert. Die Ampeln bei der Neuhof-Kreuzung werden ebenfalls ersetzt. Um die Lichtsignale einzustellen, kann man nicht einfach auf ein Knöpfli drücken. In der ersten Zeit wird der Verkehr auf den Kreuzungen vom Verkehrsdienst geregelt. «Die Bevölkerung muss zuerst sensibilisiert werden», sagt Marius Büttiker, der beim Kanton die Sektion Strassen 2 leitet. Immerhin müssen sich die Autofahrer nicht gleich wieder umgewöhnen, die Umleitung dauert rund zwei Jahre. Insgesamt kostet das Projekt 75 Millionen Franken, die Baukosten betragen 60 Millionen. «Wir verbauen pro Monat also 1,5 Millionen Franken», sagt Marius Büttiker.

Zwei Wochen Vorsprung

Grund für die Sperrung ist ein 16 Meter tiefes Loch, das ab September unter der Hendschikerstrasse gegraben wird. Hier entsteht ein 300 Meter langer Tunnel, der den Verkehr vom Bünztal auf die Autobahn schlucken wird. Weil der Platz für die Bauarbeiten beschränkt ist, wurde entschieden, die Hendschikerstrasse ganz zu sperren. «Wir haben andere Optionen geprüft, das hätte jedoch den Tunnelbau um mindestens ein Jahr verzögert», sagt Rauchenstein. Damit die Tunnelbauphase beginnen kann, muss die Spange Hornerfeld fertig sein. Über diese neue Strasse wird der Verkehr von der Tunnelbaustelle weggeleitet. Dank des guten Wetters kann die erste Bauphase gut zwei Wochen früher abgeschlossen werden als geplant. «Ich bin sehr erfreut, dass alles so gut läuft», sagt Büttiker. Im Dezember 2020 sollen die ersten Autos durch den Tunnel rollen. Im November 2021 sind gemäss Plan alle Arbeiten abgeschlossen. Wenn der Tunnel fertig ist, fliesst der Verkehr vom Bünztal über die Neuhof-Kreuzung nach Lenzburg. Alle, die auf die Autobahn wollen, werden vorher via Spange Hornerfeld abgezweigt.