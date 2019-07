Studlers Unternehmen ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Neben den Bäckereien in Seengen und Mellingen (bis 2015 auch in Seon und bis 2017 im Pfister-Center Suhr) eröffnete er «Local»-Betriebe in Lenzburg, Wohlen und Suhr (hier auch mit einem Hotel).

Jetzt wird bekannt, dass die Betriebe von Peter Studler grosse Probleme mit der kantonalen Lebensmittelkontrolle haben. So grosse, dass es bereits zwei Anzeigen gibt und eine dritte in Aussicht gestellt worden ist.

Der dritte Fall bezieht sich auf eine Inspektion am 21. Mai im «Local» in Suhr. Damals sind unter anderem Lebensmittel mit abgelaufenem Verbrauchsdatum aufgefunden worden. Im hinteren Bereich der Küche wurden Abfälle eine Woche lang gelagert.

Sein Arbeitsvertrag begann am 1. Juni 2019, er arbeitete aber seit dem 25. Mai im Betrieb. Am 27. Juni hat er fristlos gekündigt. David hatte im «Local» in Suhr (59 Hotelbetten) die Funktion eines Frontmitarbeiters und eines Supervisors gehabt (in mündlicher Absprache mit Studler seine rechte Hand). Studler habe ihm bisher noch gar kein Geld bezahlt. Und er habe ihm in einer Abmahnung einen Abzug von 299 Franken in Aussicht gestellt – für ein Zimmer, das das Housekeeping laut David nicht richtig gemacht habe.

Und was sagt Peter Studler zu all den im «Blick» und in der Strafanzeige erhobenen Vorwürfen?