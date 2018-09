Man hatte es sich vielleicht etwas einfacher vorgestellt in Lenzburg, die von der Post benutzten Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Hirzelhauses wieder vermieten zu können. Immerhin steht die Liegenschaft auf dem Seifi-Areal an zentraler Lage am Rande der Altstadt. Und unmittelbar angrenzend hat es eine stattliche Anzahl oberirdischer öffentlicher Parkplätze.

Zwei Jahre nach dem Auszug der Post ist jedoch noch kein Nachmieter in Sicht. Bis im Juni 2016 hatte die Post in diesen Räumen eine Stadtfiliale betrieben. Diese wurde dann aufgehoben und an deren Stelle eine Post-Agentur in der Rathausgasse (Büro Ryser) eingerichtet.

Die Suche nach einer neuen Mieterschaft im Hirzelhaus gestaltete sich in der Folge schwierig: Die Ortsbürgergemeinde als Besitzerin der Liegenschaft hätte an dieser Lage in der Stadt gerne einen Lebensmittelladen gesehen. Man habe verschiedene Anbieter kontaktiert, erklärt Stadtrat Martin Steinmann, zuständig für das Ressort Ortsbürgergemeinde.

Doch Migros wie auch Coop und andere Detaillisten reagierten auf die Anfragen aus Lenzburg mit einem abschlägigen Bescheid. Auch die Justizvollzugsanstalt (JVA) mochte keine Stadtfiliale ihres direkt beim Gefängnis geführten 5-Stern-Ladens einrichten. Steinmann sagt heute, man könne sich im Hirzelhaus durchaus auch ein Gewerbe oder einen Dienstleister vorstellen.

Postomat weiter in Betrieb

Für das Lenzburger Stadtbild sind die leeren Räume im Hirzelhaus zwar unschön. Doch aus ökonomischer Sicht ist der zwei Jahre lang anhaltende Leerstand für die Ortsbürger leicht verschmerzbar. Noch bis Mitte dieses Jahres floss der Mietzins von der Post für das Lokal, dann ist der Mietvertrag ausgelaufen. Die Einrichtung wurde in der Zwischenzeit zurückgebaut. Geblieben ist jedoch der Postomat. Er wurde lediglich etwas umplatziert und wird nun bei Nacht beleuchtet.

Dass sich die Vermietung in die Länge zieht, habe unter anderem mit dem Raumangebot zu tun, erklärt Martin Steinmann. «Die Krux ist, dass gerade ein Detailhändler zur Ladenfläche eine ebenso grosse rückwärtige Lagerfläche benötigt. Und das ist im Hirzelhaus nicht gegeben», bedauert er.

Jetzt wird auf der Website der Stadt Lenzburg offiziell nach einem neuen Mieter gesucht. Im Auftrag der Ortsbürgergemeinde vermietet das Stadtbauamt «ein interessantes Gewerbe-/Ladenlokal mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten». Der Gewerberaum hat eine Grösse von rund 90 Quadratmetern.

Hinzu kommt ein Nebenraum mit WC von 30 Quadratmetern. Als Richtwert wird eine Monatsmiete von 2000 Franken (ohne Nebenkosten) angegeben. Die definitive Mietzinshöhe hängt vom Ausbau ab, heisst es. Zum möglichen Bezugstermin hält Martin Steinmann kurz und bündig fest: «Wir sind parat. Wenn jemand Ja sagt, kann er grad kommen.»