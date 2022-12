Zusammenschluss Seetaler Feuerwehrfusion steht auf der Kippe: Das Problem sind auch die Finanzen Seit über drei Jahren führen die Feuerwehren Seengen, Boniswil-Hallwil und Seon-Egliswil Gespräche über einen Zusammenschluss. Mögliche Varianten wurden den Gemeinden präsentiert. Aus Seon und Egliswil gibt es Vorbehalte.

Ob und wie die Feuerwehren im Seetal zusammenschliessen ist noch offen. Archivbild

In den Aargauer Gemeinden rund um den Hallwilersee sind einige Feuerwehren stationiert. Aber weniger als auch schon – denn seit über einem Jahrzehnt wird auf Fusionen gesetzt. So haben sich die Feuerwehren Seon und Egliswil per Anfang 2008 zusammengetan und auch die Feuerwehren Boniswil und Hallwil haben sich 2010 dazu entschieden, ihre Kräfte zu bündeln und gemeinsam von einem Feuerwehrmagazin aus zu agieren. Fusioniert wurde auch im Oberen Seetal. Die gleichnamige Feuerwehr, bestehend aus Meisterschwanden, Fahrwangen und Bettwil, agiert dort seit 2008.

Hannes Bopp ist der zuständiger Seenger Gemeinderat für das Projekt. Zvg

Von einem noch grösseren Zusammenschluss in der Region ist schon seit längerem die Rede. Genauer gesagt seit rund 3,5 Jahren, wie der Seenger Gemeinderat Hannes Bopp bestätigt. «Im Herbst 2018 gab es erste Gespräche zwischen den Feuerwehren Seengen und Boniswil-Hallwil.»

Die Initiative und der Vorschlag für einen möglichen Zusammenschluss sei von Seengen ausgekommen. Ein ähnliche Fusion stand bereits 2009 zur Diskussion. «Damals ging es um eine Zusammenführung der Feuerwehren Seengen, Boniswil und Hallwil. Seengen entschied sich dagegen, ein Jahr später schlossen sich die Feuerwehren Boniswil und Hallwil zusammen», sagt der Seenger Gemeinderat.

Seon und Egliswil wollten am Projekt teilhaben

Doch zurück zum Jahr 2018. Die Gemeinden Seon und Egliswil erfuhren von den Gesprächen für einen Feuerwehrzusammenschluss zwischen Seengen und Boniswil-Hallwil. «Sie stellten dann die Anfrage, ob es nicht Sinn machen würde, ein grösseres Projekt ins Auge zu fassen», so Bopp.

Die bereits involvierten Gemeinden und Feuerwehren gingen auf die Anfrage ein, Anfang 2019 wurde eine Projektkommission gebildet, welche aus den Ressortvorstehern der fünf Gemeinden, Kommandanten und Vizekommandanten der drei Feuerwehren und einem Mitglied der Abteilung Feuerwehr der Aargauischen Gebäudeversicherung bestanden. Coronabedingt sei man nicht so schnell vorwärtsgekommen, wie man es gerne gehabt hätte, sagt Bopp.

«Man darf auch nicht vergessen, dass Zusammenschlüsse bei Feuerwehren ein emotionales Thema sind.»

Ende 2020 legte die Kommission allen fünf Gemeinden drei Variantenvorschläge vor. Die erste Variante befasste sich mit einer kompletten Fusion aller drei Feuerwehren. «In diesem Fall hätte es dann einen Haupt- und Nebenstandort gegeben, damit die Einsatzbereitschaft weiterhin gewährleistet gewesen wäre», erklärt Bopp.

Eine weitere Variante wäre das ursprünglich angedachte Projekt gewesen: eine Fusion zwischen der Feuerwehren Seengen und Boniswil-Hallwil. Der dritte und letzte Lösungsvorschlag schlug eine Aufteilung der Feuerwehr Boniswil-Hallwil vor. Bopp: «Dann hätte es eine Feuerwehr Seengen-Boniswil und eine Feuerwehr Seon-Egliswil-Hallwil gegeben.»

Die Fusionsabstimmung wäre für die Sommergmeinden geplant gewesen

Sowohl die Vertreter der Feuerwehren als auch die fünf Gemeinden sprachen sich für die grosse Fusion aus. Die Kommission setze ihre Planung fort. «Ziel wäre es gewesen, dass wir uns an den Gemeindeversammlungen im Sommer 2022 die Legitimation aller fünf Gemeinden vom Souverän abgeholt hätten», sagte Bopp. Bei dem Traktandum hätte es sich nicht um einen Kreditantrag gehandelt, sondern um die Zustimmung zur Gründung eines Gemeindeverbandes.

Bei einem Zusammenschluss wäre der neue Feuerwehrverbund für rund 13'300 Einwohnende zuständig. Derzeit haben die drei Organisationen gemäss Angaben der Aargauischen Gebäudeversicherung total 245 Feuerwehrangehörige (AdF), lägen bei einer Fusion also wohl deutlich über dem Soll. Bei der Feuerwehr Seengen sind es 96 AdF, bei der Feuerwehr Seon-Egliswil 98 und bei der Feuerwehr Boniswil-Hallwil 51.

Grosse Fragezeichen bei zwei Gemeinden

Bevor das Projekt an die Gemeindeversammlung konnte, wurde es im November 2021 zuerst allen fünf Gemeinden vorgestellt inklusive der finanziellen Aufwände für die Gemeinden. Sowohl Seengen, Boniswil als auch Hallwil erteilten dem Projekt grünes Licht. Anders sah es in Seon und Egliswil aus.

«Von diesen beiden Gemeinden erhielten wir grosse Fragezeichen», sagt Bopp. Doch es blieb nicht nur bei Fragezeichen: Sowohl Seon als auch Egliswil waren mit der vorgestellten Variante so nicht einverstanden. Aufgrund dieser Ablehnung müssen die Karten wieder neu gemischt werden.

«Seitens der Gemeinde Seengen haben wir uns zuerst auch schwer damit getan, die Gespräche wieder aufzunehmen. Wir haben sehr lange an dem Projekt gearbeitet und haben jetzt wieder einen riesigen Schritt zurück gemacht.»

Die Vorbehalte von Seon und Egliswil seien substanziell und liessen sich nicht einfach «in einem Wisch bereinigen», so der Seenger Gemeinderat. Es handelt sich dabei vor allem um Diskussionen finanzieller Natur. Einer von mehreren Vorschlägen der Kommission ist unter anderem eine Teilprofessionalisierung der Milizfeuerwehr. «Um die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten, würde eine Teilanstellung zum Beispiel im Bereich der Materialverwaltung Sinn machen.» An der nächsten Sitzung der Kommission werde man jetzt eine neue Auslegeordnung machen.

Dabei wird auch eine vierte Variante auf dem Tisch liegen: Der Abbruch des Projektes. «Ich persönlich hoffe aber nicht, dass es dazu kommt.» In der Zwischenzeit gibt es auch in den einzelnen Gemeinden grössere Investitionen in die Feuerwehren. So wird Seon an der Sommergmeind einen Kredit beantragen, der unter anderem den Neubau des Feuerwehrmagazins beinhaltet.

Auch in Seengen möchte man investieren. Die Gemeinde benötigt ein neues Tanklöschfahrzeug. Die Kosten werden sich gemäss Bopp auf 400'000 bis 600'000 Franken belaufen. «Aufgrund der Fusionsverhandlungen haben wir die Anschaffung auf Eis gelegt. Mittlerweile steht sie aber weit oben auf unserer Liste», sagt Hannes Bopp.