«Zunehmendes Sicherheitsproblem»: Fallen nach der Kastanie jetzt auch noch zwei Platanen?

Der Fall der im Morgengrauen gefällten Edelkastanie am Steinbrüchliweg hat grosse Proteste ausgelöst – auch seitens der SP. Nun soll es in Lenzburg bereits den nächsten Bäumen an den Kragen gehen, melden Anwohner. Die Rede ist von zwei grossen Platanen, die beim Alterszentrum Obere Mühle stehen. «Man weiss, dass vor allem ältere Menschen Bäume lieben, und just solche sollen nun in ihrer unmittelbaren Umgebung verschwinden», so ein Anwohner.

Es handle sich um eine Haftungsfrage, erklärt Michael Hunziker, Leiter des Alterszentrums Obere Mühle. «Die Bäume stellen ein zunehmendes Sicherheitsproblem dar. Die Wurzeln haben bereits den Parkplatz aufgerissen und so Stolperfallen gebildet.» Das Alterszentrum sei zudem nicht Eigentümer der Platanen, sondern eine Stockwerkeigentümerschaft, bei welcher das Zentrum ebenfalls einge­mietet ist. Ein allfälliger Schutzstatus der Bäume wurde geprüft: «Die beiden Platanen unterstehen keinem Schutz», so Hunziker.