Wie eine Diskusscheibe, die sich im Stamm der Erle am Ufer des Aabaches verkeilt hat, sieht er aus: der Feuerschwamm. Ein Pilz, der sich in schwachen Bäumen ausbreitet und das Holz zersetzt. Gleich mehrere Bäume sind in Lenzburg an der Bahnhofstrasse beim ehemaligen Geburtshaus «Storchenäscht» betroffen und müssen deshalb aus Sicherheitsgründen gefällt werden.