Zofingen 67-jähriger türkischer Vergewaltiger entgeht dem Landesverweis Das Bezirksgericht Zofingen-Kulm hatte ihn der Vergewaltigung schuldig gesprochen. Das Verwaltungsgericht widerruft nun seine Wegweisung - vor allem wegen der Ehefrau.

Trotz Katalogtat Vergewaltigung wird der Mann nur verwarnt und nicht weggewiesen. Bild: Somkku / iStockphoto

Er hat länger in der Schweiz gelebt als in der Türkei. Das war schliesslich einer der Gründe, weshalb das Verwaltungsgericht die Ausschaffung eines 67-Jährigen widerrufen hat.

Verhandelt worden war der Fall von Vergewaltigung, derentwegen der Mann ausgewiesen werden sollte, am Bezirksgericht Zofingen-Kulm. Das Obergericht hatte dessen Urteil bestätigt.

Zwei Jahre bedingt

Es war nicht das erste Mal, das der Mann straffällig geworden war. Die Schwere der Delikte ist indes unterschiedlich. 2001 wurde er in Aarau wegen Missachtung des Signals «kein Vortritt» und einer Kollision zu einer Busse verurteilt, 2012 wegen «Nichtausführenlassens der Abgaswartung». Im selben Jahr wird's happiger: Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm verurteilte ihn unter anderem wegen des Betriebs eines Raucherlokals ohne Bewilligung und Widerhandlung gegen das Geldspielgesetz zu einer Busse von 1300 Franken. Und dann eben die Vergewaltigung.

Der Mann bestreitet die Tat, die Ende 2015 stattgefunden hat, bis heute. Verurteilt wurde er aber. Dafür, dass er anlässlich eines Gesprächs über eine mögliche Arbeitsstelle eine Frau festgehalten und ihr die Hand sowie ein Kissen auf Nase und Mund gedrückt hat, als sie schrie. Sie habe nicht mehr richtig atmen können, hiess es. Der gewaltvolle Akt sei zwar kurz gewesen, für die Frau aber schmerzvoll. Ausserdem habe er sie an verschiedene Körperstellen geküsst, Küsse auf den Mund habe sie verhindern können.

Das Gericht hielt fest, insgesamt würden «das Tatvorgehen und die Tatumstände in Relation zum breiten Spektrum der möglichen Vergewaltigungsszenarien für ein vergleichsweise leichtes bis mittelschweres Tatverschulden sprechen». Verurteilt wurde der Türke zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Und eben: Das kantonale Amt für Migration und Integration strich seine Niederlassungsbewilligung. Denn eine Vergewaltigung ist eine Katalogtat.

Schlechte soziale Reintegrationschancen

Das Verwaltungsgericht geht ausführlich auf die familiären Beziehungen des Mannes ein. Dessen Ehefrau lebt schon seit 38 Jahren in der Schweiz. «Angesichts dieser engen Bindung ist ihr, ähnlich wie einer Schweizerin oder einem Schweizer, nicht ohne weiteres zumutbar, zwecks Aufrechterhaltung des ehelichen Zusammenlebens mit dem Beschwerdeführer in die Türkei zu übersiedeln, auch wenn es sich dabei auch um ihre Heimat handelt», heisst es.

Weiter hat das Ehepaar drei gemeinsame, inzwischen erwachsene Kinder. Die Tochter sei Schweizerin, die Söhne türkische Staatsangehörige. Einer davon lebe, nachdem seine Niederlassungsbewilligung widerrufen wurde, «wohl in seiner Heimat». Zu ihm, so sagte der Beschuldigte, habe er keinen Kontakt. Der Sohn sei arbeitslos und nicht in der Lage, den Vater zu unterstützen oder zu beherbergen, so das Urteil. Weitere familiäre Bindungen in die Türkei seien nicht bekannt. Die soziale Reintegration nach jahrzehntelanger Abwesenheit dürfte sich schwierig gestalten.

Eine allerletzte Chance

Fazit des Verwaltungsgerichts: Der Widerruf der Niederlassungsbewilligung und die Wegweisung aus der Schweiz wären zwar angezeigt. Sie «erweisen sich jedoch mangels überwiegenden öffentlichen Interesses als unverhältnismässig». In diesem Fall könne eine Verwarnung ausgesprochen werden.

Allerdings heisst es im Urteil auch deutlich: Dem Mann werde eine «allerletzte Chance eingeräumt, sein Leben in der Schweiz vollständig und dauerhaft deliktsfrei zu gestalten». Und weiter: Ein weiteres Fehlverhalten wäre so zu verstehen, dass er sich trotz drohender Wegweisung nicht rechtskonform und integrationswillig verhalten wolle oder könne. Und dass ihn «insbesondere auch die Beziehung zu seiner hier lebenden Ehefrau nicht von weiteren Verstössen gegen die öffentliche Ordnung abzuhalten vermag».