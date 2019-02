Langsam senkt der Kran die Holzbox in das Stahlgerüst hinab – Millimeterarbeit, die vom Kranführer viel Konzentration erfordert. Er muss das vorgefertigte Baumodul mit Wohnzimmer und Küche genau in das Gerüst einsetzen. Die Koordination mit den Bauarbeitern, die sich auf dem Gerüst befinden und beim Einpassen helfen, ist extrem wichtig. In wenigen Minuten ist das Modul an seinem Platz. Aus 36 solchen Holz-Modulen entsteht in Lenzburg in fünf Monaten ein Mehrfamilienhaus. Dieses enthält 20 Wohnungen, die Baukosten belaufen sich auf 8,8 Millionen Franken.

Das Gerüst trägt das Gewicht der einzelnen Holz-Elemente. Dank der neuen Modulbau-Variante können Häuser bis zu acht Stockwerke hoch gebaut werden. Die Bauzeit ist neun Monate kürzer, die Kosten sind tiefer als bei der herkömmlichen Massivbauweise. Auch ökologisch muss es sein: Das Haus hat Minergie-A-Standard. Geheizt wird mit einer Erdsonden-Wärmepumpe, die Photovoltaik-Anlage produziert Strom für den Eigengebrauch.

Das Wohnhaus in Lenzburg ist das Ergebnis eines Forschungsprojektes der Holzbaufirma Renggli AG aus Schötz (LU), der Bauherrin AXA IM Schweiz AG und der Berner Fachhochschule BFH. Für die Luzerner Holzbau-Spezialisten ist es nicht das erste Projekt, das sie initiierten und mit Institutionen wie der BHF oder der ETH umsetzten. Innosuisse, die schweizerische Agentur für Innovationsförderung des Bundes, hat das drei Jahre dauernde Projekt mit 600'000 Franken unterstützt.