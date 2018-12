Sarina Hiltebrand (18)

Ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Ich arbeite im Moment im McDonald’s in Lenzburg; das ist eine Zwischenlösung. Ich habe im letzten Sommer eine Lehre als Kleinkindbetreuerin begonnen. Aber die Kita wurde geschlossen und ich habe meine Lehrstelle verloren. Nächsten Sommer beginne ich nun eine Lehre als Floristin im Blumengeschäft Marsano am Paradeplatz in Zürich. Ich freue mich sehr darauf.

Kleinkinderzieherin oder Floristin sind meine beiden Wunschberufe. Damit ich in den nächsten paar Monaten etwas Geld verdiene, arbeite ich jetzt bis nächsten Juni im McDonald’s. Danach mache ich noch einen Monat Ferien. Ich weiss aber noch nicht, was ich in den vier Wochen unternehmen werde. Während der Festtage arbeite ich. Lediglich am 24. Dezember habe ich frei. Am 31. Dezember arbeite ich bis um sechs Uhr und dann am 1. Januar auch wieder.

Ich hoffe, ich werde nach dem Feiern nicht allzu erschöpft sein. Die Reise von Stetten an meinen Arbeitsplatz ist etwas mühsam. Die Verbindungen sind leider nicht gut – ich muss am Bahnhof Lenzburg lange auf den Bus warten. Ich habe nicht vor, im Sommer nach Zürich zu ziehen, also werde ich auch nach Zürich pendeln. Die Verbindungen sind aber viel besser.