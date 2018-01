Seit Mitte Oktober 2017 öffnet das Aargauer Turnzentrum in Niederlenz jeden Freitagmorgen seine Halle und bietet Kindern die Möglichkeit, sich zu bewegen und neue Dinge auszuprobieren. Austoben können sich in dem regionalen Leistungszentrum, in dem sonst die National- und Nachwuchskader trainieren, Kleinkinder bis fünf Jahre.