Zehn Kinder wuseln durch die Mehrzweckhalle. Es ist jedoch keine übliche Turnstunde. Hier machen junge Artisten ihre ersten Gehversuche auf dem Zirkusparkett. Seit Februar ist die Zirkusschule Capriola jeden Freitag in der Halle zu Gast. Gegründet wurde die Schule von Sandro und Claudia Kaspar, Simon Eggler und Sereina Ess. Für den Unterricht ist momentan das Ehepaar Kaspar zuständig.

Sandro und Claudia Kaspar behalten den Überblick über die Kinderschar, die gerade begeistert zwischen den aufgebauten Posten Fangis spielt. Das Ehepaar Kaspar bringt den zehn Mädchen und Jungs im Kindergartenalter die Zirkuswelt näher, und zwar auf eine ganze eigene Art und Weise.

Selbst die üblicherweise langweilige Anwesenheitskontrolle wird zu einem Plauscherlebnis für die jungen Leute. Das geht so: Jedes Kind springt bei der Nennung seines Namens so hoch wie möglich in die Luft. Organisatorisches und Aufwärmen für das Einstudieren der Kunststücke in einem also. Doch bevor die Kinder ihr akrobatisches Talent am Trapez und den anderen Geräten testen dürfen, steht noch ein ausgiebiges Dehnen und Aufwärmen an. Die Aufmerksamkeit der Kindergärtner zu behalten ist nicht immer einfach. Doch das Ehepaar Kaspar lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Mit viel eigener Begeisterung lotsen sie die zehn Kinder durch einen Parcours und unterstützen, wenn es nötig wird. So gelingt jeder Purzelbaum problemlos.

Von den vier Gründern hat keiner eine Vergangenheit als Zirkusartist. Das mag vielleicht etwas überraschen. Jedoch bringen alle viel Leidenschaft für zirkusnahe Aktivitäten wie Tanz, Zauberei, Jonglage und Akrobatik mit.

Claudia und Sandro Kaspar haben beide eine (zirkus-)pädagogische Ausbildung und arbeiten seit einigen Jahren im Kinderzirkus Robinson in Zürich. Dort sind beide schon seit Jahren in verantwortungsvollen Jobs tätig. Mit der Zirkusschule Capriola wollen die Schulgründer nun ein Konzept, das in der Stadt bestens funktioniere auch der Jugend auf dem Land zugänglich machen. Dabei soll die Mehrzweckhalle in Leutwil nicht langfristig als Trainingsort dienen, wie Claudia Kaspar erklärt: «Wir haben zu viert ein Haus hier in Leutwil gekauft, nebenan soll dann auch die Scheune zum Trainingsraum umgebaut werden.» Da man aber zuerst mal testen wollte, wie gut das Projekt Zirkusschule in einer ländlichen Gegend funktioniere, war die Mehrzweckhalle die perfekte Wahl.

Körpergefühl und Rhythmik

Der Plan der Zirkus-Jungunternehmer scheint aufzugehen. Momentan sind gut 30 Kinder angemeldet. «Wir haben einen Kurs für die Kindergärtner, erste und zweite Klasse und für Dritt- bis Sechstklässler» erklärt die 35-jährige Claudia Kaspar. So sei gewährleistet, dass man den verschiedenen Altersgruppen eine Betreuung bieten und sie altersgerecht anspornen könne. Das Capriola-Team wolle den Kindern etwas mitgeben, unter anderem Körpergefühl und Rhythmik. Und die «heiligen Zirkusregeln». Sie sind wichtig für den respektvollen Umgang miteinander. «Wir achten aufeinander und lachen niemanden aus, wenn etwas mal nicht klappt.» Sei es am Trapez oder auf dem Horizontalseil. Hier lernen sie, unter anderem rückwärts zu balancieren. Auf dem Trapez gilt es auch in luftiger Höhe die Eleganz nicht zu verlieren.

Die Zirkuslektionen basieren auf einem Gesamtkonzept, sollen jedoch viel Platz für die individuelle Entwicklung bieten, erklärt Claudia Kaspar. Deshalb verzichte man bewusst auf allzu strikte Übungsprogramme. Dabei sollen auch die Wünsche der Kinder Platz finden. Bei allem steht die Freude an der Zirkuswelt im Zentrum. So gibt es keine Anforderungen an die Kinder dazu, wann sie bestimmte Elemente können müssen. Hingegen werden sie ermutigt, Ängste zu überwinden und Neues auszuprobieren: Zum Beispiel den Purzelbaum von einem Bänkli oder aufs Trapez zu stehen. Stets ist eine helfende Trainerhand in der Nähe.

Die Zeit verfliegt im Nu. Für heute ist Schluss. Doch schon in zwei Wochen geht es für die jungen Artisten wieder zurück in die bunte Zirkuswelt.