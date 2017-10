Brenzlig wurde es für Riccardo Santoro: Er werde lebendig begraben, drohte ihm ein Geschäftspartner. Ein anderer liess durchblicken, dass er den Schulweg seiner Tochter kenne. «Meine Familie ist deshalb im Ausland», sagte Santoro zwei Monate nach dem SAR-Kollaps der AZ. Damals wurde er in Wohlen mit einem Bodyguard gesehen. Er selbst sei manchmal mit einem Aufpasser unterwegs, sagte Santoro dazu.

Spannung vor Gerichtstermin

Riccardo Santoro verkauft heute Autos in Italien – dies mit dem Segen der Staatsanwaltschaft. Seine Villa in Dottikon wurde versteigert. Der noch unbekannte Gerichtstermin wird Santoro wieder in den Aargau führen. Das Urteil dürften die Geschädigten mit Spannung erwarten. In erster Linie ist dies laut Staatsanwaltschaft Fidis Finance, gefolgt von weiteren Leasinggesellschaften. Unter den Geschädigten seien auch viele Kunden der SAR Premium Cars.

Santoro war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. In einem früheren Gespräch mit der AZ sagte der Garagist, er sei unschuldig. Fidis habe sein Unternehmen und seine Existenz unbegründet zerstört.