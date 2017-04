Seit dem Tag des Brandes steht die Welt für Rosmarie und Markus Stäger auf dem Kopf. Nach 34 Jahren als Gastgeber im historischen Gasthof hatten sie sich vorgenommen, die Zukunft etwas ruhiger angehen zu wollen, vielleicht einen Ruhetag mehr einzurichten. Doch diese Pläne wurden auf einen Schlag zunichte gemacht.

Zum Gespräch empfängt das Wirtepaar im Säli des Restaurants. An die unzähligen geselligen Stunden, die man hier mit den Restaurant-Gästen verbrachte, erinnert nichts mehr. Der Boden und einige improvisierte Regale sind vollgestellt mit Dokumenten und Gegenständen, die vor dem Feuer und vor allem vor den Löschwassermassen gerettet werden konnten. Insgesamt sechs Transportmulden an Einrichtungsgegenständen, Haushaltsmaterialien, Sammelstücken, Lebensmitteln und Papieren sind verloren.

Die Böden wurden durch das Löschwasser aufgeschwemmt, Wände und Decken angegriffen und teilweise zerstört. Der gesamte Schaden an Haus und Einrichtung wird auf mehrere Hunderttausend Franken beziffert, die genaue Summe ist noch nicht bekannt.

Arbeiter gehen ein und aus

«Wir haben keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen soll», sagen die Wirte, die derzeit bei der Schwester von Rosmarie Stäger übernachten und seit dem Brand fast jeden Tag ins «Rössli» zurückgekehrt sind. Sie versuchen, zumindest etwas Ordnung herzustellen in dem Chaos, in das sie unvermittelt gestürzt sind. «Ich bekomme noch immer den ‹Beinschlotteri›, wenn ich das Gebäude betrete. Es ist ein totes, kaltes Haus geworden», so Rosmarie Stäger. «Aber wir haben eine Beschäftigung gebraucht. An einem Tag geht es besser, am nächsten Tag hat man das Gefühl man befinde sich in einem schlimmen Albtraum.»

Es herrscht viel Lärm im Gasthof. Arbeiter gehen aus und ein. Zurzeit werden die Böden in den oberen Stockwerken herausgerissen. In den Zimmern klaffen tiefe Löcher. Und die Bauarbeiten selbst sorgen für weitere Schäden. In der letzten Woche stürzte plötzlich die unterste Deckenschicht in der Restaurantküche im Erdgeschoss des Gasthauses ein.

Entgegen dem Eindruck, den man von der Strasse her mit Blick auf die Fassade erhalten könnte, ist ein Leben und Arbeiten im Gasthof unmöglich geworden.

Erinnerungen sind wertvoll

Während des Gesprächs werden Erinnerungen wach an den ersten Gast, den man vor 34 Jahren im «Rössli» begrüssen durfte. «Unser Kassenstock betrug genau 63.60 Franken. Das war zu diesem Zeitpunkt unser gesamtes flüssiges Kapital. Und wir haben uns lachend gefragt, was machen wir, wenn jetzt jemand mit einer Hunderternote bezahlen will», sagt Markus Stäger, der sich mit der Pacht des Wirtshauses einen lang gehegten Traum erfüllt hatte. Die schönen und lustigen Erinnerungen sind dem Wirtepaar unermesslich wertvoll, auch deshalb können sie sich ein Leben ohne das «Rössli» nicht vorstellen.

«Wir haben mit dem ‹Rössli› noch nicht abgeschlossen, das können wir zurzeit gar nicht. Wenn es irgendwie möglich ist, wollen wir wieder hier wohnen und unsere Gäste, vielleicht in kleinerem Rahmen, bedienen.»

Seufzend fügt Markus Stäger hinzu: «Es wäre einfach schade, wenn Möriken dieses Restaurant mit seiner langen Tradition verliert. Ich will eigentlich nicht der letzte Beizer im Rössli gewesen sein.»

Täter hat sich nicht entschuldigt

Doch Zuversicht zu verspüren, fällt dem Wirtepaar an jedem Tag aufs Neue schwer. «Wenn man durch das Haus läuft, sieht man einfach keinen Lichtblick.»

Dem mutmasslichen Brandstifter sind die Stägers bei der ersten Anhörung auf dem Polizeiposten begegnet. «Er hat keine Reaktion gezeigt, kein Wort des Bedauerns ausgedrückt.» Nach einigem Zögern hatte man im Februar dem Vorschlag des KESD des Bezirks Brugg zugestimmt und den 20-jährigen bei sich aufgenommen.

«Er war anständig, hat eigentlich einen guten Eindruck gemacht. Ich habe noch einen Fernseher für ihn gekauft, den haben wir zusammen montiert. Und jetzt hat er mich so enttäuscht», sagt Markus Stäger. Er hat sich wiederholt gefragt, was den jungen Mann zu seiner Tat getrieben hat. Eine Antwort kennt er nicht und spekulieren will er nicht. Enttäuscht ist Markus Stäger auch vom KESD. Mehrere Wochen sind seit dem Brand vergangen und noch hat sich niemand von der Behörde bei ihm gemeldet. «Nicht einmal einen Telefonanruf haben wir erhalten.»

Rosmarie und Markus Stäger befinden sich in einem nicht enden wollenden Gefühlschaos aus Verzweiflung, Enttäuschung und kleinsten Hoffnungsschimmern. «Die Unsicherheit bezüglich der Zukunft, die wir im Moment verspüren, ist kaum auszuhalten», sagen sie.