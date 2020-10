«Wir nennen ihn Kabocha»: Der japanische Kürbis erobert die Schweiz

Den Hokkaido-Kürbis kennen die meisten. Hokkaido heisst auch die nördlichste der Hauptinseln Japans, ergo muss der orange Kerl von dort kommen. Ein gewaltiges Missverständnis. «Diesen Kürbis kennt man bei uns nicht», sagt Ami Gloor. Die 28-jährige Japanerin ist in Hokkaido – der Insel – aufgewachsen. Kürbisse spielen dort eine sehr grosse Rolle. Aber eben nicht der orange, den wir als Hokkaido kennen. Sondern ein Kürbis in Dunkelgrün mit gelbem Fruchtfleisch. Verwandt mit dem orangen Hokkaido, aber noch intensiver im Geschmack. Sein Name macht klar, welche Stellung der wahre japanische Kürbis in seinem Heimatland hat: «Wir nennen ihn Kabocha, das heisst einfach Kürbis.»

Seit etwas mehr als drei Jahren lebt die junge Frau in Lenzburg, sie ist verheiratet und hat einen Sohn. «Den grünen Kürbis hier aufzutreiben, war anfangs nicht so einfach», sagt sie. Doch mittlerweile finde sie ihn auf Höfen in der Umgebung und manchmal auch in der Landi.

Desserts mit Kürbis gehören zum Herbst dazu

Ami Gloor ist in Japan in ländlicher Umgebung aufgewachsen, mit fünf Geschwistern und etwa hundert Kürbissen jede Saison. «Die waren überall», sagt sie und lacht. Als Dekoration und natürlich auch auf dem Teller. Von September bis Februar; der Kabocha lässt sich bei kühlen Temperaturen gut lagern. Verleidet ist er Ami und ihrer Familie nie.

Im Gegensatz zu manchen Schweizer Kochtöpfen, die Kürbis nur als Suppe kennen, hat die japanische Küche zahlreiche Verwendungen für den Kabocha. Und er ist auch der Star in Ami Gloors neustem Projekt: Vor kurzem ist ihr Youtube-Kanal «Famio’s Kitchen» online gegangen. In ihren Videos zeigt sie, wie man traditionelle japanische Gerichte kochen kann. «Es sind Rezepte, die ich von meiner Mutter gelernt habe», sagt sie. «Die sind ganz einfach.»