Das Bild ist verwackelt, die Sprecherstimme dagegen professionell: Der Islamische Zentralrat IZRS hat auf seiner Facebookseite ein Video gepostet.

In dem Video ist ein gelbes Schild zu sehen. Es hängt an einer Glastür in einem Dorf im Aargau, darauf sind ein muslimisch gekleideter Mann mit einer Gebetskappe und eine Frau in einer Burka abgebildet. Daneben stehen die Worte: „Wir müssen draussen bleiben.“

Die Botschaft des Videos: Dieses Schild ist Rassismus pur und beleidigt die muslimische Bevölkerung. „Mittels solch einer Beschilderung wird üblicherweise Hunden der Zutritt verwehrt. Der Autor stellt damit Muslime auf das Niveau von Hunden.“

Die Autoren des Videos machen den Besitzer der Wohnung in einer Metzgerei in Lenzburg ausfindig, wo er arbeitet. Sie wollen ihn mit dem Schild konfrontieren, aber der Mann will nichts zu dem Schild sagen. „Wir leben in einem Staat, wo freie Meinungsäusserung herrscht.“ Er lässt sich dabei nicht filmen.

Anzeige wegen Rassismus eingereicht

Laut dem Video hat der IZRS Anzeige eingereicht gegen den Besitzer der Wohnung. Das Schild verstosse gegen die Rassismus-Strafnorm.

Bei der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau ist tatsächlich eine Anzeige eingegangen, bestätigt die Sprecherin Fiona Strebel.

Das Video des Zentralrats wurde auf Facebook bereits 195 Mal geteilt, in den Kommentaren klagen viele Personen über Rassismus in der Schweiz: