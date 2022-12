Wildegg/Rupperswil Jura-Cement baut in gleich zwei Gemeinden neue Lagerhallen Die Jura-Cement-Fabriken wollen in absehbarer Zukunft mehr alternatives Rohmaterial für die Herstellung ihres Zements verwenden. Das hilft dem Budget und der Kreislaufwirtschaft. Und braucht mehr Lagerflächen, wie zwei neue Baugesuche zeigen.

Die Jura-Cement-Fabriken in Wildegg bauen für 400'000 Franken neue Lagerhallen. Chris Iseli

(April 2020)

Ein Ausbau, der gleich zwei Gemeinden betrifft: Die Jura-Cement-Fabriken (JCF) planen, in Zukunft vielfältiger sogenannte alternative Rohmaterialien für die Zementproduktion zu verwenden. Marcel Bieri, der Werkleiter der Zementfabrik in Wildegg, erklärt: «Wir nehmen schon seit rund zehn Jahren solche alternativen Rohmaterialien an, die wir dann dem Rohmaterial beimischen.» Dabei handle es sich zum Beispiel um Aushub- oder Recyclingmaterial von Rückbauten.

Weil diese Materialien aber nicht selten organisch belastet sind – sei es nur schon durch Pflanzen oder beispielsweise Öl-Verschmutzung – konnten bisher nicht alle Materialien verwendet werden, so Bieri:

«Durch die neue Nachverbrennungsanlage, die wir letzten März in Betrieb genommen haben, werden unsere Möglichkeiten vielfältiger.»

So sei es nun zum Beispiel möglich, organisch stärker belastete Materialien einzusetzen, die bislang für teures Geld entweder irgendwo in der Schweiz deponiert wurden oder häufig mangels Alternativen auch ins Ausland verfrachtet werden mussten, etwa nach Holland.

Abluft-Grenzwerte weit unterschritten

Nutzen die JCF mehr solcher Materialien, erhalten sie eine höhere Entschädigung, andererseits bezahlen Lieferanten weniger Gebühren, als wenn sie ihren Aushub teuer aufbereiten oder deponieren müssen. Bieri: «Das kommt uns gelegen, so können wir einen Teil der steigenden Rohmaterialkosten aus dem Steinbruch kompensieren – verursacht zum Beispiel durch die höheren Abbauentschädigungen für die Gemeinden. Zudem ist dies ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft, wenn solche Materialien auf kurzen Wegen wiederverwendet werden, anstatt knappen Deponieraum zu belasten oder gar exportiert zu werden.»

Mit der neuen Nachverbrennungsanlage bei der JCF werden nun organische Reststoffe in der Abluft fast vollständig oxidiert und somit bereits heute die neu geltenden TOC-Grenzwerte (TOC steht für «Gesamter organischer Kohlenstoff») der Schweizer Luftreinhalteverordnung weit unterschritten. Das grosse Potenzial dieser Nachverbrennungsanlage wolle man in Zukunft vermehrt nutzen, so Bieri:

«Derzeit beginnt ein Projekt in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Umwelt und dem kantonalen Amt für Umwelt, in dem untersucht werden soll, ob auch weitere belastete Rohmaterialien eingesetzt werden können.»

Die grössere Vielfalt solcher alternativen Rohmaterialien brauche aber mehr Lagerplatz: «Wir müssen die unterschiedlichen Stoffe separat lagern, um sie auch im richtigen chemischen Verhältnis beimischen zu können.» Deshalb planen die JCF nun die Umnutzung eines alten Schweröltanks und den Ausbau zweier Lagerhallen.

Baugesuch könnte auch etappiert werden

Weil das Industrieareal der JCF auf Rupperswiler und Wildegger Boden liegt, wurde pro Gemeinde je ein Baugesuch aufgelegt, noch bis am 28. Juni. Darin heisst es, dass der über 40-jährige und im Jahr 2018 ausser Betrieb genommene Rohöltank neu zur Zwischenlagerung von 3300 Kubikmeter Gestein dienen soll: «Dazu sind zwei neue Rampen aus Beton für die Befüllung und Entnahme und zusätzlich zirka 500 Quadratmeter befestigte Wendeflächen notwendig.»

Weiter soll die bereits 2011 gebaute Bogenhalle auf dem Areal um eine weitere Halle dazwischen erweitert werden, die ein Lagervolumen von rund 2600 Kubikmeter Gestein bieten soll. Und schliesslich soll auf Wildegger Boden eine neue Stahlhalle errichtet werden, die Platz für zusätzliche 2700 Kubikmeter Gestein bringt.

Das gemäss Baugesuch rund 400’000 Franken teure Projekt könnte laut Bieri auch etappiert werden: «Es ist denkbar, dass wir einen Teil der Arbeiten noch in diesem Jahr machen, den Rest aber im nächsten oder im übernächsten Jahr angehen.»

Der Kalk wird dennoch knapp, die Erweiterung des Steinbruchs ist blockiert

Die Problematik, dass den JCF allmählich der für die Zementproduktion unerlässliche Kalk ausgeht, wird durch den neuen Ausbau nicht entschärft. Die Erweiterung des Steinbruchs in Auenstein und Veltheim, durch die mehr Kalk gewonnen werden soll, ist inzwischen wegen drei Beschwerden beim Aargauer Regierungsrat hängig. Bieri: «Mit dem alternativen Rohmaterial können wir den notwendigen Kalk für die Zementherstellung nicht ersetzen.» Im Idealfall höchstens den Mergel, das mache rund 20 Prozent Anteil im Zement aus.

Deshalb schmieden die JCF derzeit Pläne, wie es mit den zur Neige gehenden Kalkvorräten weitergehen soll. Je nachdem wie viel Zeit der Regierungsrat nun für die Beantwortung der Beschwerde gegen die Abbaubewilligung braucht, muss noch mehr Kalk von extern zugekauft werden. Dabei würden, so findet Bieri, alle Beteiligten inklusive die Umwelt verlieren: «Wir haben die hohen Kosten für den zugeführten Kalk, die Bevölkerung den zusätzlichen Lastwagenverkehr.»