Im Militärmuseum schwelgen ehemalige Lehrlinge in Erinnerungen

Raritäten auf 5500 Quadratmetern

Vor 47 Jahren begann Peter Fischer mit dem Sammeln von Militärfahrzeugen. Noch heute pflegt er mit fünf freiwilligen Mitarbeitern die Raritäten, die alle in fahrbereitem Zustand sind. Mittlerweile umfasst das Museum vier grosse Hallen mit einer Fläche von 5500 Quadratmetern, gefüllt mit exklusiven, historischen Fahrzeugen, Flugzeugen und Panzern sowie auch weiterem Armeematerial. Das Museum repräsentiert einen Querschnitt durch die Geschichte der Schweizer Armee von 1945 bis ins Jahr 2000. In der schön gestalteten Museumsbeiz kann man eine Pause einlegen und eine Militär-Chässchnitte geniessen. Das Militärmuseum Wildegg ist von April bis Oktober immer am ersten Samstag im Monat geöffnet. Der nächste Museumstag ist am 6. Mai. Infos: www.militärmuseumwildegg.ch