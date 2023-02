Wildegg Weil der Innenhof schwer zugänglich ist: Helikopter transportiert gefällte Bäume ab Mitten in Wildegg kommt es am Freitagnachmittag zu einem aufsehenerregenden Forsteinsatz. Warum, erklärt Revierförster und Betriebsleiter Markus Lüthy.

Im Innenhof der Überbauung an der Bruggerstrasse werden die Bäume gefällt. Bild: mhu

Der Parkplatz ist gut gefüllt, es herrscht ein reges Kommen und Gehen an diesem sonnigen und milden Freitagnachmittag im Dorfzentrum. Viele erledigen ihre Einkäufe im Getränkemarkt, in der Apotheke oder in der Migros-Filiale daneben.

Das Rattern ist zuerst aus der Ferne zu hören, wird lauter und lauter. Dann taucht der weiss-rote Helikopter auf über den Dächern von Wildegg – steuert den Innenhof an der Überbauung an der Bruggerstrasse. Dort stehen die Mitarbeitenden des Forstbetriebs Birretholz und der Firma Rotex Helicopter AG in den Startlöchern. Um die 15 Personen in leuchtend gelber und oranger Kleidung, ausgerüstet mit Helm und Funk und Motorsäge. Gefällt werden müssen acht Bäume. Angehängt werden diese am Seil und – einer nach dem anderen – über die Luft abtransportiert zum nahe gelegenen freien Feld bei der Jowa-Mühle.

Michael Hunziker

Ein Forsteinsatz mit einem Helikopter sei auch für ihn aussergewöhnlich, sagt Revierförster und Betriebsleiter Markus Lüthy. Gewählt werde dieses Vorgehen, weil das Areal schwer zugänglich ist mit Fahrzeugen und Gerätschaften. «Das ist der einzige Weg.» Einige Bäume, erklärt Lüthy, sind in einem schlechten Zustand, haben Risse. Andere seien zu gross geworden. Die rund 20 Kubikmeter Holz werden zu Hackschnitzeln verarbeitet, die in einer regionalen Heizung verwendet werden. Im Innenhof werden neue Bäume angepflanzt.

Die Herausforderungen bei diesem speziellen Forsteinsatz seien die Planung, die Information und auch die Koordination, sagt Lüthy. Grosses Augenmerk werde auf das Thema Sicherheit gerichtet. «Es darf nichts passieren.» Nicht zuletzt, so fügt Lüthy an, müsse das Wetter mitspielen. Tatsächlich: Statt gleich am Morgen, wie ursprünglich vorgesehen, werden die Tätigkeiten um mehrere Stunden verschoben, weil sich der Nebel hartnäckig hält. Einmal begonnen, ist der Helikopter-Einsatz aber ruckzuck vorbei, wird das Rattern wieder leiser und leiser über Wildegg.