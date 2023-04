Wildegg «Mutter aller Setzlingsmärkte»: Hunderte seltener Sorten locken am ersten Mai-Wochenende auf Schloss Wildegg Sein eigenes Gemüse setzen und dabei noch etwas für den Sortenerhalt und die Biodiversität tun: Das bewirkt der Pro-Specie-Rara-Setzlingsmarkt auf Wildegg.

Rar und begehrt: Am Pro-Specie-Rara-Setzlingsmarkt pilgern jeweils Tausende Menschen auf das Schloss Wildegg. Bild: Nadja Rohner

Die «Mutter aller Setzlingsmärkte» nennt ihn die Organisatorin Pro Specie Rara. Jenen auf Schloss Wildegg. Mehr als 10’000 Besucherinnen und Besucher lockte er im Vor-Pandemie-Jahr 2019 an, trotz garstigstem Wetter. 2022 konnte die Stiftung, die sich für den Erhalt alter und seltener Sorten einsetzt, an frühere Rekordjahre anknüpfen.

Heuer findet der Markt am 6. und 7. Mai statt, wie Pro Specie Rara mitteilt. Am Samstag von 9 bis 17 Uhr, am Sonntag von 9 bis 16 Uhr. Für die Kinder stehe ein «Gumpischloss» bereit, diverse Stände böten Verpflegung an und die «Buurebeiz» warte mit regionalen und saisonalen Köstlichkeiten auf, heisst es in der Mitteilung weiter. An beiden Tagen finden jeweils um 12 und um 14.30 Uhr ausserdem Führungen durch den Schlossgarten statt.

Kräuter, Zierpflanzen, Obst und mehr

Hauptattraktion ist aber eben der Setzlingsmarkt. «Der schleichende Verlust der Biodiversität ist in aller Munde. Dass nicht nur Wildpflanzen- und Wildtierarten dazugehören und oftmals bedroht sind, sondern auch die Vielfalt an Kulturpflanzensorten und Nutztierrassen, geht dabei oft vergessen», schreibt Pro Specie Rara. Dem will die Stiftung mit dem Markt entgegenwirken: Hunderte alter, samenfester Gemüse-, Kräuter-, Beeren-, Zierpflanzen-, Obst- und Kartoffelsorten würden auf dem Schloss angeboten.

«Mit diesem grossen Angebot machen die Setzlingsmärkte einen Teil der Nutzpflanzenvielfalt für die breite Bevölkerung zugänglich», heisst es in der Mitteilung weiter. Für diese Vielfalt wiederum möchte die Stiftung sensibilisieren und hat dafür das neue Projekt «Pflanz das Rare! – Gemeinsam für seltene Sorten» ins Leben gerufen. Das Ziel wird so umschrieben: «Nur wenn die vom Aussterben bedrohten Sorten vielfältig genutzt werden und in den Köpfen und Herzen der Menschen präsent bleiben, sind sie langfristig abgesichert.»

Präsent sein sollen die Pflanzen denn im Internet, auf der eigens geschaffenen Website www.pflanzdasrare.ch. Dort kann man sich informieren – und über eigene Erfahrungen mit den Sorten berichten.