Eva Wanner / gue

Wildegg «Ich war schon immer ein Spinner»: Wo man sich den Kindheitstraum vom Lokiführen erfüllen kann In wenigen Sätzen zu beschreiben, was einem in Wildegg auf dem Schotterplatz erwartet, ist unmöglich. Denn man kann beispielsweise aus einer echten Führerkabine heraus einen Modellzug steuern, auf originalen Zugsitzen etwas trinken und sich in historischen Fahrplänen und Bahnschildern verlieren.

Marco Suter mit einem Zugmodell aus dem eigenen Haus. Bild: Alex Spichale

Schotterplatz. Das klingt nicht sehr aufregend. Aber der Name trügt. Was sich dahinter verbirgt, lässt Eisenbähnler-Herzen höher schlagen. Und nicht nur die, auch Nostalgikerinnen, Technik-Fans, Detailverliebte, Feinmotoriker, Kindergärtler, Pensionierte und alle dazwischen kommen auf ihre Kosten.

Aber von vorne. Oder von irgendwo in der Mitte, denn alles andere würde den Rahmen sprengen. Dort steht die Innolutions AG. Die Firma bietet Produkte rund um Verkehr, Bahntechnik und Elektrizität und wird betrieben von Marco Suter. Bis vor zwei Jahren in Villnachern, findet sich die Firma nun in Wildegg.

Nun deutlich mehr Platz

Das erste Modell, das die Innolutions AG gebaut hat. Bild: Alex Spichale

Und das hat mit dem vierten und jüngsten Zweig der Innolutions AG zu tun: Modellbau. Das erste, das die Firma gebaut hat, ist ein Lösch- und Rettungszug, der bei den SBB im regulären Einsatz steht; dieses Modell ist im Bahnhof Brugg stationiert. Die Miniatur-Version konnte Suter für 7000 Franken verkaufen – und war angefixt. Natürlich auch wegen der Einnahmen, «heute verkaufen wir ein Modell pro Woche, das ist viel», sagen die beiden. Was folgen sollte, geht aber weit über irgendwelche wirtschaftlichen Interessen hinaus.

Denn er entschloss sich, mehr Zugmodelle anzubieten. Nicht die kleinen, die man sowohl bei Sammlern als auch in Kinderzimmern findet, sondern solche in deutlich grösserem Massstab. «Wir sind die einzigen, die diese Modelle zu 100 Prozent in der Schweiz in Handarbeit in Serienproduktion herstellen», sagt Marco Suter nicht ohne Stolz. Um die Züge auszuprobieren, sollte eine Teststrecke her. Mit 40 Quadratmetern wie in Villnachern kam er nicht weit. Also der Umzug nach Wildegg. 400 Quadratmeter standen dort leer.

Durch die Zugtür hindurch

Alte SBB-Tafeln. Bild: Alex Spichale

Die Betonung liegt auf standen. Denn eben: Wer heute in die Halle im Erdgeschoss tritt, sieht sich mit einem grossen Problem konfrontiert. Denn man weiss schlichtweg nicht, wo man zuerst hinsehen soll. Erst einmal tritt man in einen kleinen Vorraum. Dort steht ein (echter!) Schalter mit allem Drum und Dran, einem schweren, roten «Geschlossen»-Schild inklusive. An der Wand dahinter hängen Karton-Billette, wie sie früher verkauft wurden. Durch eine (originale!) Zugtür tritt man in die Halle. An der Wand hängen (richtige!) blaue Ortsschilder, wie man sie von Bahnhöfen kennt.

Dominiert wird der Raum von einer grossen Modellanlage, auf der Züge fahren, ein Weinberg in die Höhe wächst, Menschen auf Wartebänkli sitzen, Bagger arbeiten - auch hier könnte man sich wieder verlieren. Die Unterkonstruktion hat ein Angestellter der Innolutions AG gebaut, der früher als Zimmermann tätig war. «Das muss halten», sagt Marco Suter, «unser ‹Krokodil› ist beispielsweise neun Kilogramm schwer».

Nicht alle Modelle stammen aus der eigenen Produktion. Aus der Teststrecke wurde schnell eine Spielerei, ein Hobby. «Ich war schon immer ein Spinner», begründet Suter und lacht. Und tut das erneut bei der Frage, ob er die Stunden zählt, die er hier verbringt. «Nein, das will ich auch nicht», sagt er. Das Ganze soll Freude machen.

Selbst eine Loki steuern

Nun also, hat man den ersten Eindruck einmal verdaut, kommt schon der nächste positive Schock: Die Züge, die hier fahren, kann man selbst steuern. Mittels Computer, aber auch so richtig stilecht aus einem Führerstand heraus. Überflüssig zu sagen: Auch dabei handelt es sich um ein originales Modell. Mit Totmannschalter, auf dem man permanent den Fuss behalten muss, sonst bleibt die Lok stehen. Eine angenehme Stimme sagt einen Bahnhof an, wenn man an einem Hebel zieht – ein anderer löst ein herzerwärmendes «Tuuuut» aus.

Als ein Besucher diese Schalttafel entdeckte, freute er sich besonders: Er hatte selbst jahrelang daran gearbeitet. Bild: Alex Spichale

Daran hätten besonders die Kinder jeweils Freude. Denn obwohl die Anlage noch nicht fertig ist, werden auf dem Schotterplatz bereits Führungen angeboten. Für Erwachsene, für Schulklassen, für Familien. Die Anlässe haben je nach Zielgruppe einen anderen Fokus und Inhalt. Zu erzählen gibts wahrlich genug. Schön seien Erlebnisse wie dieses, das Suter schildert: Ein Mann habe ein Stellwerk entdeckt, an dem er selbst jahrelang geschaltet und gewaltet hat.

Modellanlage soll ohne Führung besichtigt werden können

So weit also der Hauptraum. In der Halle nebenan haben etwa Teilnehmende eines Dampflok-Workshops schon mit einem Modell fahren können. In einem, das man tatsächlich einheizen muss, das dampft, raucht und einen Erwachsenen trägt.

Tritt man durch die Tür, über welche ein Speisewagen-Schild hängt, kommt man in den gemütlichen Bereich. Tische aus SBB-Paletten und Zugsitze vergangener Zeiten erwarten einem. Auch das wieder: originale Teile. Durch die Tätigkeit der Innolutions AG hat Suter viele Kontakte, über die er an die Stücke gelangt. Bevor ein alter Zug verschrottet wird, rettet er gerne noch Brauchbares daraus.

SBB-Feeling aus vergangener Zeit mit Landschaftvideo in HD-Qualität. Bild: Alex Spichale

Wenn die Modellanlage fertiggebaut ist – auch wenn Modellbauer gerne sagen, eine solche Anlage nie nie ganz fertig –, was voraussichtlich Ende Jahr sein wird, soll sie auch einfach so und ohne Anmeldung und Führung besichtigt werden können. Kommt auch nur die Hälfte des bereits Bestehenden dazu, reicht ein kurzer Augenschein nicht – zu vieles gibt es zu entdecken, zu viele Schalter umzulegen und zu viele Bahnstationen abzufahren.