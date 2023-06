Wildegg Demo gegen Asylunterkunft: Kurzfristig erteilt Gemeinderat keine Bewilligung Der Gemeinderat Möriken-Wildegg äussert sich in einer kurzen Mitteilung zur geplanten Kundgebung gegen die Asylunterkunft im Hotel Aarehof – und verurteilt die Organisation von illegalen Veranstaltungen auf dem Gemeindegebiet.

Das Hotel Aarehof wird zu Asylunterkunft Bild: Eva Wanner

Eine Demonstration ist angekündigt diesen Samstag, 10. Juni, auf dem Bahnhofplatz in Wildegg. Die Veranstalter wehren sich gegen die Asylunterkunft im Hotel Aarehof. In den sozialen Medien rufen sie zur Teilnahme auf.

Der Gemeinderat Möriken-Wildegg weist in einer kurzen Mitteilung darauf hin, dass für diese Kundgebung bisher nie ein Gesuch eingereicht worden ist. Entsprechend sei diese auch nicht bewilligt. Und kurzfristig werde der Gemeinderat nun auch keine Bewilligung erteilen. «Dies wäre für die Beanspruchung des öffentlichen Raums grundsätzlich gefordert», hält die Behörde in der Mitteilung fest und fügt an: «Der Gemeinderat Möriken-Wildegg verurteilt die Organisation von illegalen Veranstaltungen auf dem Gemeindegebiet.» (mhu)