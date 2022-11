Wildegg Einst ein trister Leitungsgang: Junger Künstler arbeitet halbes Jahr an über 100 Meter langem Wandbild Das vermutlich längste Wandbild der Schweiz befindet sich versteckt im Untergrund in einem Leitungsgang in der ARA Langmatt in Wildegg. Wie kommt es zu einer solchen Idee?

Die Natur und die Lebewesen seien ihm besonders wichtig, sagt Künstler Cyril Jäggi vor seinem Wandbild im Leitungsgang. Michael Hunziker

Es beginnt mit einem Biber und endet mit einem Biber: Dazwischen liegen über 100 Meter bemalte Betonwand, versehen mit farbenprächtigen Motiven, einer faszinierenden Tier- und Pflanzenwelt sowie inspirierenden Persönlichkeiten. Zu finden ist das eindrückliche Werk nicht etwa an belebter, mondäner Lage, sondern versteckt im Untergrund in der ARA Langmatt in Wildegg. Am Freitagvormittag ist eine Gruppe von rund 15 Gästen zur offiziellen Vernissage – und einem ersten Augenschein – begrüsst worden. Viel Lob hat es bei dieser Gelegenheit gegeben für den 25-jährigen Künstler Cyril Jäggi aus Auenstein und sein einmaliges Wandbild.

Für ihn sei es ein sehr spezieller und schöner Moment, sagte der Künstler. Rund ein halbes Jahr hat er im langen und schmalen, vormals grauen und tristen Leitungsgang gearbeitet, mit Spraydose, Pinsel und Stift, mit Acrylfarbe und auch mit Gips. Eine Herausforderung. Dargestellt habe er den Kreislauf des Wassers. Die Natur und die Lebewesen, sagte er, seien ihm besonders wichtig. Er habe sie so schön malen wollen, wie sie sein könnten, wenn wir alle Sorge zu ihnen tragen. Übrigens: Sogar sein kleiner Sohn Lars ist auf dem Bild zu sehen.

Künstlerwesen prallte auf Welt der Kläranlagenbetreiber

Wie es zur aussergewöhnlichen Idee gekommen ist, erklärte Betriebsleiter Roman Bieri. Vor einiger Zeit, blickte er zurück, sei in der ARA Langmatt ein Leitungsleck aufgetreten. Ausgetreten sei Eisenchlorid, das sehr schnell oxidiere an der Luft. An den Betonwänden seien Rostflecken zurückgeblieben, die ihn immer gestört hätten. «Das wird unserem Image von Sauberkeit nicht gerecht.»

Auch sein kleiner Sohn Lars hat Künstler Cyril Jäggi auf dem Wandbild verewigt. mhu

An einer Führung mit einer Schulklasse fragte Bieri nach einem Kontakt zu Künstlern aus der Graffiti-Szene. Ein paar Tage später hatte er Cyril Jäggi am Telefon, der immer auf der Suche ist nach freien Flächen, um seine Werke zu realisieren. Das sprühende, lebendige Künstlerwesen sei auf die völlig andere Welt der Kläranlagenbetreiber – «wir gehen sehr methodisch und akribisch vor» – gestossen, stellte der Betriebsleiter fest. Das schöne Resultat, sagte er, sei ein Highlight.

Markus Blättler, Geschäftsführer des Abwasserverbands Region Lenzburg, sprach von einem tollen Werk, vom vermutlich längsten Wandbild der Schweiz. Bei seiner Recherche sei er auf nichts Vergleichbares gestossen.

Handlanger und Chauffeur, Kurator und Kritiker

Der an der Vernissage anwesende Vater des Künstlers, Andreas Jäggi, bezeichnete sich als Handlanger und Chauffeur seines Sohns, als Kurator und Kritiker, «manchmal ein böser», wie er mit einem Schmunzeln anfügte. Cyril habe wahnsinnig viele Ideen. Es gelte für ihn dafür zu sorgen, dass etwas daraus entstehen könne. Seinen Sohn beschrieb er folgendermassen:

«Für Cyril ist es einfacher, die Sterne vom Himmel zu holen als ein Sack Härdöpfel aus dem Keller.»

Damit der 25-jährige Künstler in Zukunft vielleicht einmal weniger auf die Dienste seines Vaters als Chauffeur angewiesen ist, durfte er für seine Arbeit ein Couvert mit einem Gutschein für ein E-Bike entgegennehmen.