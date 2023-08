Wildegg Dieses Gebiet soll sich stark verändern: Neubauten in der Lauématt Der Gestaltungsplan für das Gebiet Lauématt in Wildegg liegt zur Mitwirkung auf. Einer der Grundsätze: Der industriegeschichtlichen Bedeutung des Areals soll Rechnung getragen werden.

Blick auf das Gebiet Lauématt. Bild: Eva Wanner

Es war die Heimat einer Textilmanufaktur, einer Indienne-Druckerei, einer Sägerei, einer Hutflechterei, einer Kohlensäurefabrik und vielem mehr. Nochmals richtig verändert, mit Um- und Ausbauten, hat sich das Areal Lauématt 1920, als ein Kupferdraht-Isolierwerk gegründet wurde. Heutzutage ist die Nutzung des Areals divers.

Im Gebiet Lauématt (nach Christian Friedrich Laué, einem der früheren Fabrikanten auf dem Areal) hat sich über die Jahrhunderte also einiges getan. Und das soll es nun erneut.

Das Areal, das leicht versetzt hinter der Hauptstrasse schräg vis-à-vis der Migros liegt, ist allerdings mit einer Gestaltungsplanpflicht belegt. Die entsprechenden Dokumente, in denen erläutert wird, wie sich das Areal entwickeln soll, liegen aktuell zur Mitwirkung auf. Sie können auf der Gemeinde oder online auf der Website von Möriken-Wildegg eingesehen werden.

Drei Viertel Wohnen, ein Viertel Gewerbe

Seit 2011 gehört das rund 3,2 Hektaren grosse Gelände dem Immobilienunternehmen Alfred Müller AG. Inklusive der bestehenden Bauten von industriegeschichtlichem Wert, wie es im Gestaltungsplan heisst, und einem Kleinwasserkraftwerk. «Die Eigentümerin will das Areal qualitätsorientiert entwickeln; Ihr Ziel ist eine Umnutzung mit einem Wohnanteil von 74 Prozent und einem Gewerbeanteil von 26 Prozent.»

Ein Viertel Gewerbe, drei Viertel Wohnen sollen künftig auf dem Areal sein. Bild: Eva Wanner

Geplant sind mehrere Neubauten mit total 169 Wohnungen. Davon sind 62 Eigentums- und 107 Mietwohnungen. Zudem seien Ateliers geplant. Die derzeitigen gewerblichen Nutzungen sollen erhalten bleiben, heisst es weiter.

Für die Pläne auf dem Gelände gilt es verschiedene Vorgaben von verschiedenen Stellen einzuhalten; auch diese sind dem aufliegenden Gestaltungsplan zu entnehmen. Unter anderem liege der Projektperimeter im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) und hat das Erhaltungsziel «C» («Erhalten des Charakters»).

«Dies bedeutet, dass das Gleichgewicht zwischen Alt- und Neubauten bewahrt und die für den Charakter wesentlichen Elemente integral erhalten werden sollen», wird im Gestaltungsplan erklärt. Zwei der Gebäude sind ausserdem Schutzobjekte gemäss kommunalem Bauinventar und weisen einen Substanzschutz auf. Heisst: Sie dürfen nicht abgebrochen werden, man darf sie aber aus- und umbauen.

Sechs neue Häuser

Neu gebaut werden sollen sechs Gebäude, keine zwei sind gleich. Da ist einmal «Wohnen Nord» entlang der Hornimattstrasse mit 16 Wohnungen, innen dann individuell ausgebaut nach den Wünschen der Käuferschaft. «Es sind sowohl grosszügige Wohnungen im ‹Loftstil› wie auch Wohnateliers möglich», so der Beschrieb. Nebenan wird das Haus «Atelier» mit fünf Wohnungen gebaut.

Ein Mehrfamilienhaus (46 Wohnungen) wird zum Park vor der Fabrikantenvilla ausgerichtet, der bereits besteht und noch weiter ausgebildet wird. Ein weiteres Gebäude (58 Wohnungen) zum Aabach-Kanal hin, der durch das Gelände führt. Das sogenannte «Haus 5» ist ein Ersatzneubau, ebenfalls zum Kanal hin. Es handle sich um acht aneinandergereihte Wohnateliers auf jeweils zwei Geschossen, sie seien zum Wohnen und Arbeiten geeignet. In der Mitte des Areals steht das «Hohe Haus» mit 36 Wohnungen. Der Name wird so erläutert: «Mit sechs Geschossen ist es kein Hochhaus, aber doch das höchste Haus des Areals.»

Erhalten bleibt das Kleinwasserkraftwerk, das 1939 erstellt und 2019 saniert wurde. Die Alfred Müller AG habe eine Konzession für die Wasserkraftnutzung bis 2072. Mit der Leistung des Kraftwerks und der geplanten Photovoltaikanlage können bis zu 150 Haushalte versorgt werden, heisst es.