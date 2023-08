Architekt der Villa Bünzegg war Karl C. Moser aus Zürich. Wem der Name bekannt vorkommt, der irrt nicht: Moser war auch Architekt der Alten Kantonsschule Aarau, der Villa Boveri in Baden und des Hauptgebäudes der Uni Zürich, um nur einige zu nennen. Gebaut hat er die Villa in Möriken-Wildegg für Emil und Emma Isler Trümpy. Die Gebrüder Emil, Othmar und Max Isler wiederum waren Nachfahren des von Wohlen stammenden Jakob Alois Isler, Kirchmeier, der um 1850 die im Freiamt blühende Hutflechterei in Wildegg einführte. Dies ist dem Online-Inventar der kantonalen Denkmalpflege zu entnehmen. Eine nachfolgende Generation der Strohbarone gab die Villa an die Allgemeinheit ab – explizit mit der Auflage verbunden, das Haus für gute Zwecke zu nutzen. Entsprechend günstig sind die altersgerechten Wohnungen darin. (ewa)