Wildegg Autofahrer beschädigt Rapsfeld und haut ab – Polizei sucht Zeugen Ein BMW-Fahrer geriet in ein Rapsfeld und hinterliess grossen Landschaden. Statt den Unfall zu melden, verschwand er aber. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Der Fahrer eines dunklen BMWs hat grossen Schaden hinterlassen. Kapo AG

Die Kantonspolizei Aargau sucht nach einem Autofahrer, der mit seinem Fahrzeug grossen Schaden in einem Rapsfeld verursacht hat und danach verschwunden ist. Der Fahrer sei am Samstag, kurz nach 18 Uhr, an der Lauéstrasse in Wildegg in das Feld geraten. Dabei sei er mit einem männlichen Beifahrer in einem schwarzen oder dunkelblauen BMW M4 mit Aargauer Autonummer untergwegs gewesen und schon vorher im Dorf Wildegg aufgefallen.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 062 836 55 55 zu melden. (zen)