Wildegg 18-Jähriger gerät auf Gegenfahrbahn und verursacht Frontalcrash – eine Person ins Spital gebracht In Wildegg ist es am Donnerstag im Morgenverkehr zu einem Unfall gekommen. Dieser hat zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Ein junger Mann hat seinen Führerausweis abgeben müssen.

Donnerstagmorgen, 07:15 Uhr in Wildegg: Ein 18-jähriger PW-Lenker fährt von Wildegg kommend auf der Aarauerstrasse in Richtung Rupperswil. Auf Höhe der dortigen Tankstelle geriet er in einer leichten Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit drei entgegenkommenden Fahrzeugen. Das schreibt die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Der Unfall zog einen langen Stau nach sich. Kapo AG

Dabei handelte es sich um einen weiteren Personenwagen sowie zwei kleinere Lieferwagen. Aufgrund der Kollision wurde eine Person leicht verletzt. Diese wurde mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht.

Junger Mann ist seinen Führerausweis los

An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden, sodass diese abgeschleppt werden mussten. Aus welchem Grund der 18-Jährige mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet, ist zurzeit noch unbekannt. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. Zudem wurde dem Lenker der Führerausweis abgenommen.

Aufgrund des Unfalles sowie den Bergungs- und Aufräumarbeiten kam es im Morgenverkehr im Grossraum Wildegg zu grossen Behinderungen. Erst nach rund zwei Stunden konnte die Strasse wieder komplett freigegeben werden. (cri)

Aktuelle Polizeibilder: