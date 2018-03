Niederlenz soll wachsen. Geht es nach dem Kanton bis 2040 auf 6250 Einwohner. Ende 2017 lebten 4754 Menschen in der Gemeinde. Gemeindeammann Jürg Link beurteilt diesen Zuwachs mit etwas Distanz. «Wenn wir nun die reale Bevölkerungsentwicklung in Niederlenz weiterführen und verschiedene Szenarien des durchschnittlichen Wachstums beachten, so werden wir in gut zwanzig Jahren zwischen 5500 und 6200 Einwohner haben», sagt er.

Wie soll die Gemeinde sich nun für dieses Wachstum fit machen? Eine 16-köpfige Arbeitsgruppe mit Teilnehmern verschiedenster Interessensgruppierungen hat sich im vergangenen Jahr unter der Leitung von Gemeinderat Toni Grob mit dieser Frage auseinandergesetzt. Herausgekommen ist ein Entwurf für das «Räumliche Entwicklungsleitbild» (REL) von Niederlenz, das Grob der Bevölkerung gestern Abend vorgestellt hat.

Das REL bildet die Grundlage für die kommende Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO). Dort sollen die im Leitbild definierten Entwicklungstrends konkretisiert werden.

Der vorliegende REL-Entwurf teilt die Quartiere in Gebiete mit unterschiedlichem Handlungsbedarf auf: Schlüsselgebiete, Handlungsgebiete und Erhaltungsgebiete.

Drei Schlüsselgebiete

Schwerpunkt des Entwicklungsleitbildes bilden die drei Schlüsselgebiete mit dem grössten Entwicklungspotenzial.

Gartenbauschule: Sie ist prominent im Dorfzentrum gelegen. Ende Mai schliesst das Berufsbildungszentrum. Noch ist unklar, was mit dem Areal anschliessend passiert. Dass hier eine Brache entsteht, will man in Niederlenz auf alle Fälle vermeiden. In diesem Gebiet ist eine verdichtete, qualitativ hochwertigen Bebauung mit angemessenen Freiräumen denkbar.





Zwischen den Zentren: Vom Hetex-Areal dem Aabach entlang bis zum Dorfplatz soll in Zukunft verdichtet gebaut und die Möglichkeit für höhere Gebäude geschaffen werden. Dabei wird Wert auf eine gute ortsbauliche Einbindung des angrenzenden Dorfkerns gelegt, heisst es.





Hammer: das Grundstück gehört auch im Kantonalen Richtplan zu den Entwicklungsgebieten. Es grenzt an die A1 an. Auf dem bereits bebauten Teil ist Industrie angesiedelt. Im Hammer soll die Entwicklung hier in Richtung arbeitsplatzintensiver Nutzung gehen. In Anbetracht der Grösse des Areals will man sich auch noch zusätzlich Gedanken über eine Mischnutzung machen. Das REL sieht vor, dass hier keine Auflagen für einen Sondernutzungsplan gemacht werden sollen.

Dorfkern: modern oder museal

Zu den Handlungsgebieten zählt der Dorfkern, wo eine zeitgemässe Entwicklung mit einer Mischnutzung angestrebt wird, ohne dass das charakteristische Ortsbild verloren geht. Erhaltenswerte Bauten wie das alte Gemeindehaus sollen geschützt werden. «Was den Dorfkern anbelangt, wird sich Niederlenz die Frage stellen müssen, ob die Entwicklung in Richtung moderne anonyme Bauten geht oder ob man eher eine museale Anmutung des Dorfzentrums vorzieht. Ich meine, dass wir uns wohl irgendwo zwischen den beiden Extremen festlegen werden», erklärt Gemeindeammann Link.

In den Wohnquartieren im Gebiet von Staufbergstrasse, Stationsweg und der alten Lenzburgerstrasse soll in Zukunft eine moderate Verdichtung möglich werden, ohne die bisherigen Freiräume abzuwerten.

Im Länzertfeld und auf dem Streckenabschnitt vom Hetex-Areal bis zur Gemeindegrenze Lenzburg sieht das REL eine Weiterentwicklung des Gewerbes vor. Dank mehr Platz durch höhere Bauten sollen zusätzliche Arbeitsplätze ermöglicht werden. Die übrigen Quartiere gehören zu den Erhaltungsgebieten. Es ist vorgesehen, sie in ihrer heutigen Anmutung zu belassen.

Ausbau des Langsamverkehrs

Im Leitbild verankert Niederlenz, dass man auch in Zukunft ein besonderes Augenmerk auf den Langsamverkehr legen will. «Bei der Erschliessung neuer Quartiere wurde für die Velofahrer und Fussgänger bisher stets eine durchlässige Verbindung zu den Nachbarquartieren gelegt. Das hat Tradition in Niederlenz», sagt Gemeindeammann Jürg Link. Daran wird nichts geändert. Bereits bestehende Verbindungen unter den Quartieren sollen gesichert werden. Dasselbe gilt für den Aabachraum. Der Erholungsraum müsse erhalten bleiben und dürfe durch das Wachstum auf keinen Fall tangiert werden, erklärt Link.

Wie geht es nun weiter? Mitte März wurde der REL-Entwurf beim Kanton zur vorläufigen Beurteilung eingereicht. Wenn nötig, wird das Leitbild nochmals überarbeitet und anschliessend vom Gemeinderat gutgeheissen werden. Der Startschuss für die BNO-Revision erfolgt im April.