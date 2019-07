Waser hat diese Sätze und ihre persönliche Lebensgeschichte schon unzählige Male erzählt. Und zwar seit sie ihren Kampf für die Rehabilitation einst administrativ Versorgter aufgenommen hat. Mittlerweile dauert der Kampf 35 Jahre. Als Präsidentin der Stiftung Naschet-Jenische setzt sie sich ein für die Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels Schweizer Sozialgeschichte. Als Vertreterin der Jenischen sass Uschi Waser am runden Tisch, den der Bundesrat 2014 zur Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen in der Schweiz vor 1981 eingesetzt hatte (Text am Schluss).

Uschi Waser war eine sogenannte Illegitime, ein unehelich geborenes Kind. «Illegal» steht denn auch auf dem «Transportbefehl» für Ursula Maria Kollegger, geboren 1952, von Obervaz GR, den der Landjägerposten Samaden (heute Samedan) ein halbes Jahr nach der Geburt der kleinen Uschi ausstellt. Auftraggeber ist die Pro Juventute mit ihrem damaligen «Hilfswerk Kinder der Landstrasse». Zweck des Transports: «Einlieferung in ein Kinderheim.» Der Grund: Uschis jenische Herkunft. «Rund 650 Kinder wurden unter der Schirmherrschaft der Pro Juventute von 1926 bis 1973 ihren Familien entrissen, in Heimen oder Pflegefamilien platziert», sagt Uschi Waser.

Wenn die heute 67-jährige Uschi Waser ihre persönliche Geschichte erzählt, so ist kaum vorstellbar, dass so etwas hierzulande überhaupt einmal möglich war. Uschi Waser wurde um ihre Jugendjahre beraubt. Sie hat sich jedoch nicht unterkriegen lassen, sondern sich mutig ein eigenes Leben zurückerkämpft. Ihr Kampfgeist war stärker als jede Wut und Bitterkeit.

Auch heute noch ist der Blick der Seniorin wach, hängt interessiert am Gegenüber. Zum Gespräch hat sie in ihr Zuhause in Holderbank eingeladen. Im Dachstock eines Wohn- und Geschäftshauses in Holderbank haben sie und ihr Mann sich ein behagliches Daheim gebaut. An einer Wand hängt ein riesiges Bild mit zwei Engelskindern, die sich umarmen. Vor sich auf dem Tisch und in Schachteln am Boden stapeln sich Dokumente – alles handfeste Beweise von Wasers schier unglaublicher Lebensgeschichte.

Bis zu ihrem 18. Lebensjahr wurde die junge Ursula hin- und hergeschoben, von Ort zu Ort gereicht in Heime und Pflegefamilien in der halben Schweiz. Am 14. Geburtstag wurde sie am 26. Ort platziert. Gebrochen haben die schwierigen Lebensumstände die junge Uschi nie. Auch der Missbrauch durch den Stiefvater nicht. «Meine Träume und meine Hoffnungen blieben davon unberührt. Der Glaube, dass es einmal besser werden wird, war stärker», erzählt sie. Zwei Töchter hat Uschi Waser grossgezogen, beide sind verheiratet und haben eigene Familien.

«Urseli ist ein typisches Vagantenkind»

Vor der grössten Zerreissprobe stand Uschi Waser, als sie als 37-Jährige endlich Einblick in ihr Dossier erhielt. Die «Akte Ursula Kollegger» umfasste 3500 Seiten und wog 25 Kilogramm. Die Aufzeichnungen, erzählt sie, hätten ihre schlimmsten Vorstellungen überstiegen. «Etwas Menschenverachtenderes als der Inhalt dieser Dokumente gibt es nicht.»

Waser hält einen kurzen Moment inne, blickt auf die Schachteln neben sich. Sie sind gefüllt mit Papierseiten. Und dabei ist es nur ein Bruchteil der Originalakten. «Eine solche Kröte muss man erst schlucken», sagt sie und nimmt einige Blätter zur Hand. Da steht: «Ein neuer Ableger der Vaganität.» Das ist der erste Eintrag im Jahr 1953, die kleine Ursula ist damals vier Monate alt. Später wird über die Zweijährige festgehalten: «Eine Zeit lang probierte sie uns abzuschleichen. Wir haben uns gesagt, dass ihr das im Blute liege. Wir mussten recht streng werden, bis es aufhörte.»