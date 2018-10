In der Kunsttherapie können die Patienten mit Farben und verschiedenen Materialien arbeiten. In der Bewegungstherapie versuchen sie unter anderem, ihre Energie zu kontrollieren. Dazu werfen sie sich Bälle zu. Was einfach klingt, kann für die Patienten eine Herausforderung sein. Denn sie lernen etwas, was sie durch ihre Sucht lange nicht mehr getan haben: sich zu spüren und auszuhalten.

Im Stundenplan ist bewusst auch ein Teil Freizeit eingebaut. Hier können die Patienten selber entscheiden, wie sie ihre Zeit verbringen möchten. Wollen sie lieber zum Sport oder doch eher ein Buch lesen oder spazieren gehen? Viele der Patienten hatten schon lange nicht mehr die Möglichkeit, darüber nachzudenken, was sie in ihrer Freizeit eigentlich gerne machen.

Kokain gegen Doppelbelastung

Mit diesen Möglichkeiten umzugehen, musste auch Peter (Name geändert) wieder lernen. Am Tisch in einem Beratungszimmer erzählt er, wie ihm der Alltag in der Tagesklinik Schritt für Schritt aus der Sucht half. Peter ist ein schmaler Mann, etwa 50 Jahre alt, mit einem schüchternen Lächeln.

Sein Aufenthalt in der Klinik ist schon einige Monate her, bis jetzt habe er keinen Rückfall gehabt. Er wolle seine Geschichte teilen, um die Wichtigkeit der Tagesklinik in Lenzburg aufzuzeigen. Ohne die Tagesklinik, so ist er überzeugt, «hätte ich den Weg wohl nicht mehr gefunden.»

Peter war drogensüchtig, lange Jahre konsumierte er Kokain. Es half ihm, die doppelte Belastung in seinem Leben auszuhalten. Zum einen hatte er einen anspruchsvollen Job in einer Führungsfunktion, zum anderen pflegte er nach dem Feierabend seine Frau. Die Tagesklinik sei für ihn die optimale Lösung gewesen, weil er hier immer noch für seine Frau da sein konnte, während er tagsüber an sich selber arbeitete.

Immer etwas Neues, um sich vom Stress abzulenken

Und für ihn noch wichtiger: Niemand merkte etwas davon, dass er sich behandeln liess. Am Morgen verliess er sein Haus wie immer, am Abend kam er wieder zurück. Über seine Sucht sprach er nur mit wenigen, ausgewählten Menschen.

Peter ist heute überzeugt: Er kann es in Zukunft auch ohne Drogen schaffen. In der Kunsttherapiestunde hat er seine Liebe zur Fotografie entdeckt. «Wenn mir heute alles zu viel ist, dann packe ich meine Kamera ein und gehe spazieren.» Bis jetzt habe er noch immer etwas entdeckt, was ihn von seinem Stress ablenke. «Zuletzt war es ein alter, knorriger Baum mit einer ganz eigenartigen Form.»

Ab und zu schaue er für einen Besuch in der Tagesklinik vorbei. Denkt er, dass er wieder einmal für länger zurückkommen muss? «Nein. Ich glaube, das wird nie mehr nötig sein.»