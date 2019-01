Die Fotos aus der Höhe zeigen das Ausmass der Baugrube für diesen Tunnel. Eine massive Schneise zieht sich vom Bünztal herkommend durch den Boden, biegt beim Hero-Gebäude um die Ecke und verläuft weiter Richtung Autobahn. «Der Tunnel wird 362 Meter lang», sagt Projektleiter Armin Rauchenstein. Dazu kommen 185 Meter Rampe beim Tunnelportal Horner und 94 Meter bei der Hero. Diese Rampe ist kürzer und steiler – damit sie die Strasse über die Eisenbahnbrücke führen kann.

Weil die Platzverhältnisse so eng sind, zählt jeder Zentimeter. Von oben sieht man, wie das Treppenhaus des Berufsschule-Parkhauses beinahe in die Grube zu ragen scheint. Die zweite Herausforderung ist die Kurve. «Einen geraden Tunnel zu bauen, wäre einfacher», sagt Rauchenstein. Die Kurve verlangt den Tunnelbauern einiges ab, zum nicht gleichbleibenden Tunnelquerschnitt kommt ein Gefälle dazu. Für eine bessere Fahrdynamik gibt es ein Gefälle nach innen. «Wie auf einer Carrera-Bahn», sagt Rauchenstein. «Nur nicht so steil.» Das Gefälle dient gleichzeitig auch der Entwässerung.

Steht man auf der provisorischen Brücke zwischen Hero-Konserve und Neuhof-Kreuzung, kann man in die tiefste Stelle der Grube runterschauen. Rund zehn Meter wurde hier in den Boden gegraben. Noch tiefer wird es einzig unter der Betriebszentrale, deren Ausbuchtung man heute schon vis-à-vis dem Parkhaus sehen kann. Dort befindet sich das Stapelbecken. Im 3. UG wird das abfliessende Wasser gesammelt und anschliessend in ein Versickerbecken gepumpt. «Im Falle einer Havarie kann in diesem Becken auch Öl gesammelt werden», sagt Rauchenstein.