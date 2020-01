Wie Aargauer Behörden zwei Bauern in den Schlamassel ritten – noch mehr Bauten könnten betroffen sein

Zwei Landwirte in Egliswil und Seengen bangen um ihr Werk der letzten drei Jahre: Sie müssen Folientunnels zurückbauen, in denen sie seit einem Jahr mehrere hundert Aprikosenbäume hochziehen. Das hat der Regierungsrat nach einer Beschwerde von Umweltverbänden beschlossen. Er hat den Umweltverbänden recht gegeben, die sagen, die Folientunnel würden nicht auf Ackerland gehören und das Landschaftsbild in der Nähe der Hallwilerseeschutzzone stören.

Und dies, obwohl die kantonale Abteilung für Baubewilligungen das Projekt genehmigt hatte. Und obwohl Regierungsrat Markus Dieth 2018 das vom Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg unterstützte Projekt an der Einweihung noch gewürdigt hatte.