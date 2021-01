Widerstand gegen Bauboom: Wo das Bauen am Hallwilersee Sorgen bereitet

Die Gemeinden rund um den Hallwilersee wachsen überdurchschnittlich. Entsprechend gross ist der Bauboom. Doch während es an der Goldküste, in Meisterschwanden und Seengen, dagegen kaum Opposition gibt, sieht es gegenüber, in Boniswil, Birrwil und Beinwil am See, ganz anders aus. Das hängt auch damit zusammen, dass dort die Bau- und Nutzungsordnungen (BNO) entweder noch sehr neu (Boniswil) oder erst in Ausarbeitung (Birrwil, Beinwil) sind. Es wird allseitig ausgelotet, was möglich ist.

Das gilt ganz speziell für das Projekt, das im Volksmund den Übernamen «Staumauer» erhalten hat. Ein Zuger Investor will in Boniswiler Dorfteil Alliswil ein 96 Meter langes Gebäude mit 29 Wohnungen bauen. Dagegen haben der Landschaftsschutzverband Hallwilersee (LSVH) und die Pro Natura je eine Einwendung gemacht. Und 484 Personen unterstützten eine Petition auf petitio.ch.