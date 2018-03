3. Wollte er weitere Taten begehen?

Verteidigerin Renate Senn fordert nur in einem Anklagepunkt einen Freispruch – bei den Vorbereitungshandlungen zu weiteren Taten, die Thomas N. Nach sehr ähnlichem Schema wie in Rupperswil durchführen wollte. Er habe zwar Informationen über zwei Familien aus den Kantonen Bern und Solothurn gesammelt. Bei der Familie aus dem Kanton Bern sei er aber nie näher als 600 bis 900 Meter vom Wohnort gewesen. Bei der Familie aus dem Kanton Solothurn sei er zwar mehrmals am Haus vorbeigelaufen, habe aber nichts weiter vorgehabt.

Staatsanwältin Barbara Loppacher sagte dagegen, dass die Vorbereitungshandlungen systematisch erfolgt seien. "Er packte seinen Rucksack mit Tatutensilien und suchte das Quartier der Familie im Kanton Solothurn mehrmals auf. Sie verweis auf eine Aussage aus der ersten Einvernahme wenige Stunden nach der Festnahme. "Ich wusste, irgendwann mache ich es wieder", habe Thomas N. gesagt. Anfangs habe er die weiteren geplanten Taten unumwunden zugegeben. Erst im Laufe der Befragungen habe er die Pläne abgeschwächt. Das seien Schutzbehauptungen gewesen.

4. Was fordern die Opferanwälte?

Unumstritten sind die Forderungen der Anwälte der Hinterbliebenen. Sie verlangen Schadenersatz- und Genugtuungszahlungen von insgesamt rund 750'000 Franken sowie die Übernahme aller Verfahrens- und Gerichtskosten. Diese Forderungen anerkennt Thomas N..