Kürbisse gehören zum Herbst, wie das von den Bäumen heruntergefallene Laub auf den Strassen. Wer über Land fährt, stösst da und dort auf speziell zur Schau gestellte Kürbiswelten. So auch bei den Gemüseproduzenten Daniel und David Gebhard in Möriken-Wildegg. Ihre Kürbisausstellung zieht jedes Jahr Besucher von weitherum an.

Rund 30 verschiedene Zierkürbissorten in unterschiedlichen Grössen, Formen und Farben hat es im Angebot. Hinzu kommen etwa zwölf Speisekürbisse. Heuer werden die Kürbisse mit historischen Geräten und alten Möbeln als zusätzliche dekorative Elemente gezeigt.

In seiner Verwendung kennt der Kürbis kaum Grenzen. Er schmeckt als süsses Gebäck ebenso gut wie in herzhafter Form. Die Kürbissuppe steht derzeit weit oben auf den Speisezetteln. Für eine besonders schmackhafte Zubereitung empfehlen Gebhards, nicht nur eine Kürbissorte zu verwenden, sondern deren zwei zu mischen: die orangerote Sorte «Muscat de Provence» und die braunbeigefarbene «Butternuss».

Gebhards Kürbisausstellung vor dem Hof und im Stall ist an sieben Tagen offen. Sie kann noch bis Ende November besucht werden. (str)