Wegen Verdacht auf Corona-Virus: Oberstufenschüler haben schulfrei

Dies schreibt das Nachrichtenportal «20 Minuten» am Donnerstagmorgen. «Die betroffene Familie wurde im Kantonsspital Aarau getestet – das negative Testergebnis lag schlussendlich erst spätabends vor», bestätigt Schulleiterin Jeannette Egli gegenüber «20 Minuten». Aus diesem Grund habe man in Rücksprache mit der Schulpflege den Unterricht am Donnerstag gestrichen.

Ob es sich beim Verdachtsfall um die Person handelt, die derzeit im Kantonsspital Aarau auf die Bestätigung des Testresultats wartet, konnte die Schulleiterin nicht sagen.

Die Schulleiterin kritisiert, dass es keine Weisung vom Volksschulamt, vom kantonsärztlichen Dienst oder vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) gibt, wie Schulen in solchen Fällen vorgehen sollen. «Was wir Schulen brauchen, sind direkte Informationen und Anweisungen durch das BAG und vom kantonsärztlichen Dienst. Da wurden wir jedoch hängen gelassen», erklärt Egli. (luk)