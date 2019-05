Vor wenigen Wochen hat die Stadt Lenzburg ein erfreuliches Jahresergebnis für 2018 präsentiert. Das Steuersubstrat hat im Vergleich mit dem Vorjahr um 2,8 Prozent zugelegt, was einer Steuerkraft pro Einwohner von 3081 Franken entspricht. Mit diesem Ergebnis gehöre Lenzburg zu den Top-20-Gemeinden im Aargau, kommentierte Finanzministerin Franziska Möhl das Ergebnis damals.

Der Top-Abschluss führt im politischen Lenzburg nun zu Begehren. Und zwar ist es die FDP, welche sich zu Wort meldet. In einer Mitteilung schreibt sie: «Die FDP schlägt dem Stadtrat vor, eine Senkung des Steuerfusses in Betracht zu ziehen.» Aktuell beträgt er 105 Prozent.

Ihre Forderung begründen die Freisinnigen nicht einzig mit der positiven Entwicklung des städtischen Finanzhaushalts. Ihr Verlangen nach einem tieferen Steuersatz basiert auf weitergehenden Überlegungen: Diese stehen im Zusammenhang mit dem geplanten Bau eines neuen Verwaltungszentrums der Stadt und der am 4. März vom Regierungsrat verordneten Schliessung der Kaufmännischen Berufsschule in Lenzburg. Diese ist auf Ende Schuljahr 2019/20 festgelegt. Dazu schreibt FDP-Parteipräsident Philippe Minnig: «Um dieser wenig zukunftsorientierten beziehungsweise wenig nachhaltigen Schliessung etwas Positives abzugewinnen, schlägt die FDP Lenzburg dem Stadtrat vor, das frei werdende KV-Schulhaus (Hünerwadelhaus) zum neuen Verwaltungszentrum der Stadt umzubauen.» Der wunderschöne und repräsentative Bau mit einem sehr grosszügigen Raumangebot sei dafür bestens geeignet, heisst es weiter.

Die Freisinnigen wollen keine Zeit verlieren und mahnen zur Eile. «Weil die Einstellung des KV-Schulbetriebes bereits Mitte 2020 erfolgt, sollte sofort mit der Nachfolgeplanung begonnen werden. Idealerweise setzt der Stadtrat dafür einen Ausschuss ein», schreibt Präsident Minnig.

Die KV-Schliessung schafft eine neue Ausgangslage bezüglich der geplanten Investitionen der Stadt. Im Finanzplan sind derzeit 15,5 Millionen Franken für die Realisierung eines neuen Verwaltungszentrums eingestellt. Dazu hält die FDP fest: «Mit der Zusammenführung beziehungsweise Zentralisierung der Verwaltung im Hünerwadelhaus könnte ein Grossteil der Kosten für ein Verwaltungsgebäude eingespart werden.» Die FDP ist überzeugt, dass sich mit diesem Schritt «die im letzten Jahr initiierte Reorganisation der Stadtverwaltung intensivieren lassen würde». Zudem würde die daraus resultierende Effizienzsteigerung in der Verwaltung zu weiteren Spareffekten führen.

Geht es nach den Freisinnigen, soll der Lenzburger Steuerzahler den finanziellen Erfolg der Stadt in seinem Portemonnaie zu spüren bekommen. «Damit sämtliche Bürger an dieser positiven Entwicklung teilhaben können, schlägt die FDP Lenzburg dem Stadtrat vor, eine Senkung des Steuerfusses in Betracht zu ziehen.» Dabei bleibt jedoch offen, in welcher Grössenordnung die Steuern gesenkt werden sollten. In der Mitteilung steht einzig: «Für das Budget 2020 sollte ein tieferer Steuerfuss verwendet werden.»