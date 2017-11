In den vergangenen Jahren hat Hunzenschwil einen Betrag in zweistelliger Millionenhöhe in den neuen Schulraum gesteckt. Das Projekt ist nun abgeschlossen, die Schüler haben das neue Schulhaus längst in Beschlag genommen.

Trotzdem wird die Verschuldung der Gemeinde im kommenden Jahr nochmals leicht ansteigen: Von 14,8 auf 15,1 Mio. Franken. Grund sind die nun beginnenden Abschreibungen auf den rund 12 Millionen Franken, welche für die Schulbauten aufgeworfen wurden, sowie grössere Aufwendungen beim Strassenunterhalt. In den kommenden Jahren will man die Schulden jedoch kontinuierlich abbauen, sagt der Finanzminister und künftige Gemeindeammann Urs Wiederkehr.

Drei Prozent tiefere Steuern

Nichtsdestotrotz hat Hunzenschwil für 2018 einen kleinen Gewinn von 17 500 Franken budgetiert. Der Steuerertrag steigt netto auf 9,93 Mio. Franken. Das sind fast 70 000 Franken mehr als im Vorjahr. Ein Ergebnis, das trotz einem tieferen Steuersatz erwartet wird. Die Steuern sinken nämlich von 105 auf 102 Prozent.

Mit dieser Regelung zieht Hunzenschwil mit einem Grossteil der Gemeinden in der Region gleich und gibt die drei Prozente aus der Aufgabenverschiebung von Kanton und Gemeinden an die Steuerzahler weiter. Würde dies nicht angepasst, käme das einer Steuerfusserhöhung gleich, heisst es in der Vorlage. Und das will man in Hunzenschwil nicht.

An der Wintergmeind am 17. November hat der Souverän über drei grössere Investitionen zu befinden. Folgende Strassenbauprojekte gehören dazu: 385 000 Franken kostet der Ausbau des zweiten Gässli-Teilstücks. Auf einer Breite von 5,5 Metern soll die Strasse neu erstellt werden, laut Vorlage «ohne das Trassee markant zu verbreitern». Zusammen mit dem Strassenerneuerungsprojekt wird die marode Hydrantenleitung aus den Jahren 1941 bis 1970 ersetzt, und zwar von den Hausnummern Gässli 2 bis Gässli 30. Der erste Streckenabschnitt von der Junkerngasse zur Liegenschaft Gässli 2 war 2014 bewilligt und 2016 realisiert worden.

Das zweite Geschäft umfasst die Sanierung der Oberdorfstrasse vom ehemaligen Ortsbürgerhaus bis zum Mühleweg. Sie befindet sich in einem desolaten Zustand. Auch hier will man gleichzeitig mit der Strassensanierung die Hydrantenleitung aus den Jahren 1901 bis 1940 ersetzen. Kostenpunkt des Projekts: 470 000 Franken.

Die Feuerwehr Hunzenschwil-Schafisheim muss das 22-jährige Tanklöschfahrzeug ersetzen. Die Unterhaltskosten seien in den vergangenen Jahren immens gestiegen, schreibt der Gemeinderat in der Vorlage. Der Anteil von Hunzenschwil an das neue Fahrzeug beträgt 204 600 Franken. (str)