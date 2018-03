Während sich die Bevölkerung im Wald am Vogelgezwitscher und dem erwachenden Grün erfreut, ist für die Förster der Wintersturm Burglind noch immer Thema Nummer eins. Auf Nachfrage in der Region zeigt sich: Die stark getroffenen Forstbetriebe stecken noch mitten in den Aufräumarbeiten. Die Holzerei im sturmgepeitschten Wald ist aufwendig und gefährlich – und dauert vielerorts länger als zunächst angenommen.

«Vor allem bei Streuschäden lässt sich der Arbeitsaufwand schwer schätzen», sagt Marcel Hablützel vom Forstbetrieb Region Seon. In seinem Revier, das neben Seon auch die Gemeinden Dürrenäsch, Schafisheim und Teufenthal umfasst, hat «Burglind» am 3. Januar um die 9000 Kubikmeter oder rund eine Jahresnutzung Holz zu Boden geworfen – vielleicht sogar mehr. Der Sturm hat Flächen in der Grösse von sieben Hektaren oder zehn Fussballfeldern in den Wald gerissen, aber auch viele Einzelbäume erfasst. Die teilweise unter Spannung stehenden Stämme aus dem Wald zu holen, sie aufzurüsten, wie der Fachmann sagt, ist Individualarbeit. Das bedeutet mehr Aufwand und – da viele der Bäume beschädigt sind – auch Einbussen bei der Verwertung. Statt in der Sägerei landet das Holz nicht selten auf dem Schnitzelhaufen.

