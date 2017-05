Es begann im Güterschuppen

Dass sich die Theatertage zu einem Publikumsmagneten im kulturellen Geschehen der Stadt entwickeln würden, war so nicht vorhersehbar. Damit hat auch Mark Wetter nicht gerechnet, als er vor 20 Jahren seine erste Veranstaltung organisierte. Im Güterschuppen beim alten Stadtbahnhof wurden die Theatertage sozusagen «per Zufall aus der Taufe gehoben», erinnert sich Mark Wetter. «Als Gäste dabei waren Künstler wie Christine Lauterburg und Pedro Lenz.» Gespielt wurde auf einer improvisierten Plattform, für die Wetter eigenhändig 120 Holzpaletten hergekarrt und mit ihnen behelfsmässig eine Zuschauertribüne eingerichtet hatte. Wetter schmunzelt. «Alles war ein wenig ‹handglismet›.» Doch das Publikum war begeistert und die Theatertage waren geboren. Eine erste Zäsur kam schon nach den ersten Aufführungen. Das alte Lenzburger Stadtbahnhöfli und mit ihm der Güterschuppen mussten dem Bau der Kerntangente weichen. Die Theatertage verloren ihr «Zuhause».

Intermezzo im Kerntangententunnel

Wetter wäre jedoch nicht Wetter, wenn er in diesem Umbruch nicht auch eine Chance gesehen hätte. Die Kerntangente stand noch im Bau, als der Angelraintunnel kurzerhand zum Spielort umfunktioniert wurde. Dann zügelte Theaterschöneswetter mit seiner Veranstaltung an den Metzg- platz. Im alten Gemeindesaal und unter den Arkaden wurden Veranstaltungen in den vergangenen Jahren weiter entwickelt und professionalisiert. Seine eigenen Produktionen hat der Theaterverein stets mit Gast-Theaterbeiträgen ergänzt. Einer der Höhepunkte in den letzten zwei Jahrzehnten waren für Wetter die «Sommernachtsträume». Für das Urban-Gardening-Projekt an den Theatertagen vor zwei Jahren war der Metzgplatz in einen blühenden und spriessenden Pflanzplätz verwandelt worden.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Als ehemaliger Lehrer spielt Mark Wetter am liebsten vor Kindern. «Sie sind ein dankbares Publikum. Sie leben mit und sind neugierig auf das, was auf der Bühne passiert.» Er selber kam nicht auf die Rechnung, als er als junger Lehrer vor der Klasse stand. «Das Klassenzimmer ist nicht meine Welt», musste er feststellen und suchte für sich eine neue Bühne. An der renommierten Mimenschule «Ecole Jacques Lecoq» hat er sich zum Mimen ausbilden lassen. Damit war der Grundstein für die spätere Theaterkarriere gelegt.

Die 20. Theatertage sollen die letzten sein. Und trotzdem ruht in Mark Wetter die leise Hoffnung, dass das letzte Kapitel der Theatertage Lenzburg noch nicht geschrieben ist. «Das Interesse am Festival geht über die Stadtgrenzen hinaus, hat sogar nationale Bekanntheit. Vielleicht findet sich doch noch jemand, der die Veranstaltung weiterführt.» Für die letzte Auflage hat Mark Wetter noch einmal viele Gastspieler aufgeboten, die ihm besonders am Herzen liegen (siehe Programm in Textbox).