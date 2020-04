Wegen Corona: Lenzburger Jugendfest abgesagt – erst 2022 wieder Blick aufs Freischarenmanöver

Überraschen tut es kaum jemanden, schmerzen jedoch viele: Das Lenzburger Jugendfest und das Freischarenmanöver am Freitag, 10. Juli finden nicht statt. Heute Donnerstag hat der Stadtrat die Veranstaltung abgesagt. Die Auflagen des Bundesrates, insbesondere was das Social Distancing anbelange, könnten an diesem Anlass «keineswegs eingehalten werden», wird der Entscheid begründet. «Von der Regionalschule bestreiten über 1300 Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrpersonen das Jugendfest. Am Freischärenmanöver malen 1000 Beteiligte Landschaftsbilder. Hinzu kommen Tausende an von Personen allen Altersklassen, welche die Festivitäten am Morgen wie auch am Nachmittag mitverfolgen.» Der Stadtrat, so heisst es, habe zwar eine Anpassung des Festes eingehend diskutiert, jedoch einstimmig verworfen, da «die Durchführung dieses menschenverbindenden Festes mit staatlichen Vorgaben zu sozialem Abstand dem Anlass seine Magie raube». Die Lenzburger Behörden betonen, von Seiten der Stadt würden keine Festaktivitäten und Attraktionen mit Menschenansammlungen wie Umzüge, Festbeizen im öffentlichen Raum, Manöver, Platzkonzerte organisiert. Das sind die schönsten Bilder am Jugendfest Lenzburg 2019:

«Kein dreifaches Honolulu: kaum vorstellbar» Obwohl die äusseren Umstände einen anderen Entscheid nicht zuliessen, kann auch Jugendfestpräsidentin Franziska Möhl ihr Bedauern über die Absage des Anlasses nicht ganz verbergen. «Dass ich nicht Jugendfest-Präsidentin in einem Freischaren-Jahr sein werde, schmerzt schon, hat aber untergeordnete Bedeutung. Viel mehr bedaure ich mit allen Schülerinnen und Schülern, Lenzburgerinnen und Lenzburgern und allen treuen Besuchern des Jugendfestes, dass in diesem Jahr der höchste Tag in der Lenzburger Agenda nicht stattfinden kann.» Auch bei den Freischaren ist Verständnis für den Beschluss des Stadtrates da. Trotzdem mache die Absage betroffen, sagt Freischaren-Commissionspräsident Stefan Regli. «Kein Pulverdampf, kein dreifaches Honolulu und keine farbenfrohen Bilder in der Stadt, rund um den Goffersberg sowie auf der Schützenmatte am 10. Juli. Das ist noch vor wenigen Wochen unvorstellbar gewesen.» Mit dem Jugendfest und Manöver fallen in diesem Jahr auch die Rahmenaktivitäten in der Jugendfestwoche aus: Dazu gehören die Jugendfestserenade, das Fischessen, die Vorabende auf der Schützenmatte, der Zapfenstreich und der Metschgplatsch am Samstag.