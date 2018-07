Das Hauptgesprächsthema an diesem Abend wurde bereits vor einer Woche bestimmt. Thema war der Regen am Maienzug. «Mir taten die Aarauer so leid», sagte eine ältere Dame, während sie am Hypiplatz auf den Umzug wartete. «Das ist doch eine alte Regel», sagte ein junger Mann zu seinen Freunden. «Wenn es am Maienzug regnet, ist es bei uns schön.» Dieses Jahr trifft die Regel zu. Bei schönstem Sommerwetter strömten die Lenzburgerinnen und Lenzburger auf die Gassen. Liessen sich vom Zapfenstreich-Marsch ins Jugendfestfieber versetzen. Hörten den Tambouren zu, die zum 100-Jahr-Jubiläum so zahlreich wie noch nie aufmarschierten. Beäugten das Kadetten-Kader. «Ah, das ist jetzt die Frau Hauptmann», hiess es und alle stellten sich auf die Zehenspitzen, um einen Blick zu erhaschen. Ein Vorabend, wie er schöner nicht sein könnte.

Weitere Bilder vom Vorabend: