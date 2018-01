Rucksack, kariertes Hemd und feste Schuhe waren am Samstagabend in der Mehrzweckhalle Lenzburg beliebte Accessoires: Die Schlossgeischt-Schränzer hatten ihre Schlossgeischter-Nacht unter das Motto «Wanderlust» gestellt; und viele Fasnächtler traten in passendem Kostüm auf. Wie zum Beispiel Roman aus Möriken, der in einem rot-weiss karierten Hemd und mit Felltornister teilnahm. «Ich bin in Chile und Argentinien viel gewandert und versuche immer, mein Outfit dem jeweiligen Motto anzupassen», erklärte er.

Weniger beschaulich war die Wanderung der drei jungen Damen in gestreiften Einteilern. «Wir sind ausgebrochene Sträflinge und sind auf der Flucht», riefen sie mit Blick auf einen Polizisten, der gerade vorbeischlenderte, jedoch nur Augen für seine Partnerin mit der blonden Perücke und dem knappen Röckchen hatte. Auf einer «ewigen Wanderschaft» befanden sich hingegen das Einhorn und seine Begleiterin, die sich als «Walking Dead» geschminkt hatte.