Zenel (4) war mit anderen Kindern am Spielen gewesen und plötzlich verschwunden, erklärt Bernhard Graser von der Kantonspolizei Aargau auf Anfrage. Er war am Donnerstagnachmittag mit seiner Mutter auf einem Spielplatz an der Lenzburgerstrasse in Wildegg, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Etwa um 16.30 Uhr bemerkte die Mutter plötzlich das Fehlen des Knaben. Nach vergeblicher Suche hätten die die Eltern um 17 Uhr die Polizei informiert.

Diese löste eine Suchaktion aus, welche in der Folge laufend ausgeweitet wurde. Im Fokus stand der am Spielplatz vorbeifliessende Aabach und die Aare, in welche der Bach mündet. Polizei und Feuerwehr suchten diese Gewässer und deren Ufer zu Fuss sowie mit Booten ab.

Die Suche sei bis tief in die Nacht erfolgt. Eingesetzt worden seien auch ein Helikopter mit Wärmebildkamera und ein Personensuchhund. Die Suche wurde bis nach Mitternacht fortgeführt. Laut Graser habe die Suche in der Nacht abgebrochen werden müssen.

Es sei nicht auszuschliessen, dass der Junge in den nahen Aabach gefallen sei, der in die Aare fliesst. Der Fokus der Suche liege auf einem Unfall.

Die Suche wird heute Freitag wieder aufgenommen: Am Boden, mit Helikopter und Booten. Wegen Hochwasser gestalte sich die Suche schwierig.

Personen, welche Angaben über den Aufenthaltsort des vermissten Kindes machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Aargau (Telefon 062 835 81 81) in Verbindung zu setzen. (jk/mon)