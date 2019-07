Dieses Jahr ist ein manöverfreies Jahr in Lenzburg. Wie gut, dass es einen Ersatz gibt. Filmemacherin Andrea Hauner hat das Manöver 2018 und alles, was dazugehört, mit sechs Kameraleuten begleitet.

Entstanden ist ein Filmdokument mit farbenprächtigen, spektakulären und bewegenden Bildern über die weitherum einzigartige Tradition des Lenzburger Landschaftstheaters. Der Film feiert in der Lenzburger Jugendfestwoche am Dienstag, 9. Juli, Premiere.

«Hono-lulu!» Mit diesem Schlachtruf ziehen die Freischaren alle zwei Jahre ins Manöver. Der Film beginnt jedoch nicht erst mit der Kriegserklärung. Die ersten Aufnahmen wurden bereits im Januar beim Freischrenrapport gemacht. Kameras waren beim Bereitstellen der Kostüms dabei, ebenso beim Abholen im Aresenal. Das Rekognoszieren der Manöverrouten um und auf dem Gofi bis zur Schützenmatte, wo das Spektakel mit einem farbenprächtigen Finale endet, wurde gefilmt, ebenso die Briefings der Kadetten- und Freischarenzüge, die Kadettenausbildung und die Kaderwahl.

«Eine aufregende Zeit»

Im Mittelpunkt der Reportage steht das in packenden Bildern dokumentierte kunterbunte Treiben im Städtchen drinnen, auf dem Gofi und in der Schützenmatte draussen. Als Beobachter vor der riesigen Leinwand sitzend, fühlt man sich hautnah am Geschehen, glaubt beim Krachen der Kanonen und Knattern der Gewehrsalven den reichlich verbreiteten Pulverdampf förmlich riechen. Man wird geradezu mitgerissen von den voranstürmenden Kadetten und den Beduinen, die hoch zu Pferd mit wallenden Gewändern rund um die Kanonenburg auf der «Schützi» galoppieren.