Der Lenzburger Bildhauermeister Jean-Louis Ruffieux ist auch nach seinem Tod vor vier Jahren in der Stadt präsent. Werke vom bekannten «Sculpteur», wie sich der Künstler welscher Abstammung gern nannte, stehen im Rathaus, im Treppenhaus des Alten Gemeindesaals oder in der Stadtbibliothek. Auch die Grabanlage im Rosengarten stammt von Ruffieux. Sterne aus

rosa Marmor erinnern dort an früh verlorene Kinder.

Sein grösstes Werk aber – der künstlerisch gestaltete Verbindungsgang in der Justizvollzugsanstalt – bleibt der Öffentlichkeit verborgen. Anders die zwei Meter hohe Säule aus kaschmir-weissem Naturstein, die im Widmi-Park an den im April 2013 nach längerer Krankheit im Alter von 66 Jahren verstorbenen Künstler erinnert.