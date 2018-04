«Hat es denn auch sicher keinen Kuhmist am Boden?» Mit solchen Fragen wird Willi Schürch manchmal konfrontiert, wenn er die Vianco Arena einem neuen Kunden vorstellt. Der Gedanke ist nicht so abwegig.

Die im September 2003 eröffnete Halle in Brunegg wurde als Ersatz für die Markthalle Brugg/Windisch gebaut, an deren Stelle der Campus entstand. Zweck der Vianco Arena war die Viehvermarktung. Eigentümerin der Halle ist die Vianco AG mit Sitz in Brugg. Der Name steht für Viande Animaux Commerce.

Hinter der Arena stehen die Stallungen. «Hier findet täglich Viehumschlag statt», sagt Willi Schürch. 2017 wurden hier 14 Viehauktionen und 8 Schauen durchgeführt. «Gestern Mittwoch hatten wir einen Stierenmarkt», sagt Schürch. Am Tag darauf deutet nichts mehr auf die tierischen Besucher hin, weder am Boden noch in der Luft. «Das ist mir sehr wichtig», sagt Willi Schürch. Deshalb lädt er potenzielle Kunden auf einen Kaffee ein, damit sie sich selber von der Sauberkeit und der Wandelbarkeit der Halle überzeugen können.

Willi Schürch ist seit der ersten Eröffnung Leiter der Vianco Arena. Davor war er leidenschaftlicher Bauer und hat auf seinem gepachteten Hof schon Events durchgeführt. Als die Pacht gekündet wurde, konnte er an der ExpoAgricole an der Landesausstellung 2002 mehr Erfahrung sammeln.

Das Bauern hat ihm sehr gefallen. «Doch dieser Beruf ist einzigartig», sagt er. Das könne man auch nicht lernen. Er geniesst die Abwechslung und die verschiedenen Begegnungen. Nächstes Jahr erreicht Schürch das Pensionsalter. Karin Zimmerli ist stellvertretende Leiterin der Halle. Sie erledigt administrative Aufgaben gleichermassen, wie sie in der Halle anpackt.

GV, Hallenfussball oder Konzert?

Die Vianco Arena ist ein Event-Chamäleon. Neben den Viehauktionen findet eine Vielzahl von Anlässen statt. Für die Generalversammlung der Raiffeisen Aare-Reuss wurden Tische für 1200 Personen aufgestellt. Für ein 10-tägiges Hallenfussballturnier ein Rasenteppich verlegt. Manchmal ist die Halle mit Traktoren gefüllt, ein anderes Mal mit Messeständen oder Partygästen in Dirndl und Lederhosen.