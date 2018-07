Trotz grosser Überzahl und bunten Gewändern scheiterten die wilden Freischaren am gestrigen Jugendfest-Manöver einmal mehr am Widerstand der Kadetten – weil es der Brauch so will.

Die «Kriegserklärung» an die Stadtbehörden platzte mitten in den Frühschoppen im Rathaus, wo sich Generalpräsident Stephano il notaio ex pralino im Kreise der Honoratioren verlustierte.